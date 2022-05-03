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俄烏開戰後 俄國天然氣船不來台改開到大陸

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
俄國大阿尼瓦號天然氣船停泊在庫頁島海域。這艘船原本載運俄國液化天然氣到台灣和日本，現已改赴大陸。（法新社）
俄國大阿尼瓦號天然氣船停泊在庫頁島海域。這艘船原本載運俄國液化天然氣到台灣和日本，現已改赴大陸。（法新社）

紐約時報報導，俄烏戰爭爆發後，原本開到日本和台灣的俄國天然氣船「大阿尼瓦號」，轉而開到中國大陸，凸顯俄國在西方制裁下，仍能為化石燃料找到亞洲買家。俄國想賣更多石油和煤炭給大陸和印度，但除非俄國大降價以彌補買家承受的風險，不然很難。

對俄國而言，天然氣不易出口。根據國際能源署的資料，俄國只能將天然氣出口總量的十分之一液化並裝上船運出。多數載運液化天然氣的船隻原本就駛向東亞，其中許多從日本附近庫頁島南端出發。

「大阿尼瓦號」長度相當於三個足球場，船上有四個球型燃料槽，原本專門在俄國東部天然氣田和日本、台灣之間往返，將俄國液化天然氣運往台日。不過，俄軍入侵烏克蘭兩天後，這艘船就改變航向，開往大陸。

根據船隻追蹤網站「海上交通」的資料，大阿尼瓦號在俄烏戰爭頭兩個月，一直沒有走去年開往日本和台灣的航線，變成駛向大陸。這艘船是少數仍造訪俄國港口的天然氣船，所有者是遭西方制裁的俄國國營航運公司Sovcomflot。

大阿尼瓦號在最近一次四月中旬的航程中，從庫頁島出發，開到大陸廣西北海港的液化天然氣接收站卸貨。大陸國營中石化公司三年前興建這個港口，而後交給國營國家管網集團營運。

地緣政治利害，讓俄國仍有可能持續出口能源，儘管遭到許多國家禁運制裁。大陸一直沒有公開譴責俄國，過去也曾向遭西方制裁的伊朗、委內瑞拉購買原油。

俄國已透過新完工的西伯利亞管線，增加對大陸供氣。以俄國能源出口為主的俄中貿易，今年第一季比去年同期暴增近三成。

俄國總統普亭四月十四日曾說，俄國應「把出口逐漸轉向南方和東方快速成長的市場」，顯然是指世界最大能源消費國大陸和第三大的印度。

不過，把外銷歐洲的俄國天然氣轉而賣到亞洲，必須鋪設相當長的管線和能將天然氣液化的特殊港口。

賣石油給亞洲也需要船運，不過由於西方制裁俄國侵略烏克蘭，銀行停止為相關交易提供資金，運輸業者拒絕裝載俄羅斯油品，保險業者也不再提供承保服務，深恐違反制裁，所以印度等國的石油公司要求俄國以超低價販售，以抵銷額外風險和成本。

日本 俄烏戰爭 印度

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