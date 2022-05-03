男子混入英女王衛隊軍營！吃住逗留16hr才被質疑身份

英國一名假冒牧師的男子上周成功混入溫莎堡附近的維多利亞軍營（Victoria Barracks），還獲邀在軍營內與軍官一起吃喝及留宿一晚，逗留約16小時後才有人質疑他的身份。英軍5月3日宣布展開緊急調查。有關軍營位於倫敦以西，營內住有負責保護英女王安全的皇家衛隊。

據《每日郵報》、Metro等英媒報導，事件發生在4月26日下午，一名男子自稱是克魯斯牧師（Father Cruise）走到閘口，並聲稱是營內隨軍牧師的朋友，他獲邀到營內並在食堂用餐，期間無需出示任何證明文件。

報導指，在進營後的數小時內，他與軍官一起喝酒，並開始訴說自己在伊拉克服役的故事，消息人士向英媒指「他說了很多難以置信的故事，小伙子們都很享受他的玩笑。」這名男子還獲邀在軍營留宿一晚。

直至次日上午，男子吃完早餐後，軍營內才有人質疑他的身份，上午9時20分，警察收到「維多利亞軍營出現闖入者」的報告，到場把男子帶離溫莎堡區域，他未有被捕。《每日郵報》指，這名男子有精神健康問題。事發期間英女王並不在溫莎堡，她當時在桑德林漢姆莊園（Sandringham House）過復活節，但這次事件暴露衛隊軍營的保安問題，英軍5月3日宣布展開緊急調查，目前未有其他進一步行動。

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文章授權轉載自《香港01》