痛失勞工民心 南非總統五一集會被噓

五一集會噓聲大作，南非總統拉馬福薩似乎已失民心！拉馬福薩日前在五一勞動節集會演講，現場出現高舉標語、發出噓聲的抗議者。抗議的勞工多為已經罷工數週的礦場勞工。採礦業是南非關鍵經濟部門，加薪、拉抬因疫減員的失業率是主要訴求，這對拉馬福薩來說是連任最大困境。五一集會是執政黨與南非工會大會年度集會之一，拉馬福薩等於是遭到自家人的痛噓。

五一集會演說變噓場

根據《英國廣播公司》報導，南非總統拉馬福薩日前在五一集會舉行例行性演說，沒想到現場竟然僅幾百名勞工安靜參與，多的是高舉標語的反對派，以及發出噓聲的抗議派。據傳，抗議派主要由礦山工作的勞工所組成，他們已經罷工了數週。

雖然拉馬福薩當場有嘗試著與勞工對話，針對希望加薪一千南非鍰（約63鎂），拉馬福薩承諾會與相關部門反應，但抗議人士對此依舊不滿，最終反對聲浪與噓聲讓拉馬福薩在保鑣護衛下，灰頭土臉的離去。

考慮到南非經濟受到疫情重創，失業率狂飆到35%，特別是採礦業出問題，採礦是南非經濟關鍵命脈（佔GDP約10%），但近年來僱員不斷下降，罷工勞工據稱就是來自Sibanye-Stillwater：該國數一數二大的跨國合作貴金屬採礦公司。

執政黨選情不妙

駐南非記者戴斯科分析，此失民心的景況是對拉馬福薩的重創，五一集會一直以來都是執政的非洲國民大會黨（ANC）與工會盟友（南非工會大會，Cosatu）協辦的年度重要活動，一般而言都會吸引到多數支持者前來參與。更不妙的訊息是，執政黨和工會領袖都對於現場抗議聲浪感到訝異，這說明當權者與輿論走向脫節了，這讓今年要登場的議會大選蒙上陰霾，也讓後續拉馬福薩的連任路更崎嶇。

按照NEWS24的分析報導，工會對勞工困境的解釋與執政黨不一，執政黨與Cosatu一直聲稱失業問題是非洲、亞洲移民壓縮到本國人勞權；但其他工會認為，一切問題是資本主義，也就是ANC黨的新自由主義所致的困境，隨著經濟發展沿革，政府未能創造新的就業機會。

南非貿易工會總書記瓦維抨擊說：「南非政府只是一味跟隨殘酷的企業老闆的腳步。」並不理會被經濟發展淘汰的那些失業者。

【更多精采內容，詳見 】