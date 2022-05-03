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伊斯蘭國撤離 百年教堂再傳鐘聲

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
摩蘇爾地區是伊拉克最早有基督徒聚集地方之一。(Photo by Mar Sharb on Flickr used under Creative Commons license)
摩蘇爾地區是伊拉克最早有基督徒聚集地方之一。(Photo by Mar Sharb on Flickr used under Creative Commons license)

伊拉克最美教堂再度傳出聖詩歌聲。伊拉克北部一間建於19世紀的教堂，過去歷經伊斯蘭國破壞之後，上週六終於再度聚集數十位信徒舉行彌撒。教會神父表示，教堂的重建帶給當地民眾盼望，也希望不只宗教聖地恢復以往光榮，整個地區也都能獲得重建。

IS入侵趕走基督徒

據《阿拉伯新聞》報導，自從伊斯蘭國在2014年攻佔摩蘇爾，並趕走當地多數基督徒後，部分的人逃離至鄰近庫德斯坦地區，當時19世紀興建的馬圖碼敘利亞教會被伊斯蘭國用來作為監獄與法庭。3年後，該恐怖組織的聖戰戰士才被伊拉克軍隊趕走。2021年9月，一頂重285公斤的教堂鳴鐘恢復啟用。

據《科威特時報》報導，現年82歲的教堂神父皮奧斯·阿法斯表示，「歷經7年失去聲音，馬圖碼之鐘又首度響起。這是喜樂的日子，我希望不只摩蘇爾的所有教堂和清真寺都得到重建，而是整個城市都能重建。」

前來參加啟用儀式的信徒尼達·阿卜杜勒·阿哈德表示，「我的喜悅無法形容，彷彿基督教的心臟再度跳躍一般。」

教堂再次舉行彌撒

上週六，在鐘聲響徹教堂下，教會信徒隨著管風琴聲音與詩歌響起，開始彌撒儀式。阿法斯表示，「這是伊拉克最美麗的教堂。感謝投入修復工作的人，才讓教堂恢復到160年前光榮的模樣。」伊斯蘭國入侵摩蘇爾後，毀壞包括十字架在內的所有基督教象徵，教堂部分也遭到毀壞與砲擊。

摩蘇爾及鄰近尼尼微平原曾是當地最古老基督徒聚集之處，2003年以美軍為首的聯軍入侵伊拉克之前，當地基督徒人數從150萬人減少到不到40萬人。

城市仍在復原中

尼尼微省經過3年的伊斯蘭國佔領後，到處可見廢墟，幾座修道院和教堂仍正在翻修，但修復速度很慢，逃亡的基督徒也還沒有返回家鄉。

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教堂 伊斯蘭國 伊拉克

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