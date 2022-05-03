無國界記者公布全球新聞自由指數 香港排名崩跌

（德國之聲中文網）長期關注全球新聞自由相關議題的「無國界記者」週二（5月3日）發布2022年的世界新聞自由指數，以「分化的新時代」來形容過去一年全球新聞自由的發展趨勢。

根據2022年的最新指數，排名前三名的國家是挪威、丹麥與瑞典，而排名最後三名的則是北韓、厄立特裡亞與伊朗。排名下跌幅度最大的是香港，從2021年的第80名下滑至2022年的第148名，而中國則是在持續使用立法為武器來限制人民，並將其隔離於世界其他國家的情況下，在180個國家中排在第175名。

「無國界記者」東亞辦事處的代表艾瑋昂（Cedric Alviani）向德國之聲表示：「香港的新聞自由情勢的大幅惡化並不令人驚訝。實際上，這是一個不幸的預期。香港政府通過《國家安全法》時，並沒有立即將該法轉化為針對記者的措施。該法在第一年先打擊的對像是政治反對派，記者在該法生效的第一年倖免於難。」

但他說，2021年至2022年，記者和任何捍衛香港新聞自由的人都成為香港政府鎮壓的主要目標。艾瑋昂指出：「我們可以肯定地說，自從《香港國安法》實施以來，法治在香港不再得到充分的應用。新聞自由在香港已不再存於現實，因為香港政府透過攻擊記者或新聞自由捍衛者來證明的這點。」

今年因「無國界記者」調整了計算指數的方式，所以部分國家在排名上與去年相較出現變化。然而，艾瑋昂強調，香港排名大幅度下降，並非因計算指數方式出現變化。他說：「這完全是因香港政府的行為所造成的結果。在過去的一年裡，香港政府鎮壓媒體業的速度以一種令人難以置信的方式加快了。」

上週，「無國界記者」公布了一份報告，仔細記載香港政府過去兩年來對新聞自由的侵犯。該報告中寫道：「香港首次出現20多位記者與新聞自由捍衛人士遭到逮捕，其中13人目前仍在拘押候審中，更有2間獨立媒體受到政府打壓而被迫關閉。為了取悅中國政府，香港行政長官林鄭月娥鎖定公共廣播機構香港電台（RTHK）等新聞自由的象徵加以打壓。」

中國模式擴散

「無國界記者」在聲明中提到，中國過去一年持續向海外擴散其資訊控制模式，進而影響到香港與亞洲地區其他鄰近國家對媒體的控制。艾瑋昂表示，一些表面上看似民主的亞洲國家，例如泰國與柬埔寨，因受到中國的影響，開始採取更威權主義的方式來控制媒體。

他告訴德國之聲：「中國在意識形態和技術方面支持他們，讓他們加強對訊息的控制。另外，在部分民主國家，有些政治人物會使用中國政府常用的一些話術，稱訊息控制會提升政府的效率，以及減少政府必須面對的問題。」

「無國界記者」在2022的報告中也提到，亞洲地區過去一年的新聞自由因兩個事件而劇烈惡化，其中一個是緬甸因軍事政變使記者遭受嚴厲打擊，也進而成為監禁媒體從業人員數量最多的國家之一。另外，阿富汗在塔利班重新掌權後，記者與新聞機構面對的處境也進一步惡化。

另一方面，部分外界認為較民主的國家，也出現政府日漸專制，或透過鼓吹國族主義向媒體施壓的情況。「無國界記者」指出，印度、斯裡蘭卡與菲律賓等國都有部分批判政府的記者，成為密集騷擾行為的目標，其中一個案例是諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）。

艾瑋昂指出，「無國界記者」的2022世界新聞指數地圖顯示，被認為新聞自由情況理想的國家數量正在減少。他向德國之聲表示：「我們正在走向一個良好的新聞自由水平成為例外的世界，這不僅是由於中國的行動，也是由於民主的弱點。」

他補充道：「事實上，世界大多數民主國家，媒體內部存在著一些重大的利益衝突問題，他們對何謂新聞自由也有所誤解。中國已看清這點，也就是新聞自由在民主國家也沒發揮什麼作用，所以他們會嘗試說服其他國家，參考威權體制的作法。」

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