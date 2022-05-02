美國不斷談戰勝俄國拉高烏戰目標 部分盟友不安

美國眾院議長波洛西上周末突訪基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，展現對烏國的堅定支持，表示將力挺烏國直到勝利來臨。儘管對勝利未給出明確定義，但自美國國務卿布林肯與防長奧斯丁4月24日聯袂訪烏後，美方官員似乎不斷加碼承諾要協助烏克蘭戰勝，這讓一些盟國感到不安。

紐約時報報導，在美國總統繼承順位排第二的波洛西，是自烏克蘭戰爭以來訪問基輔的最高級別美國官員。她說的話很有分量，這似乎凸顯美國與盟國對戰爭目標擴大的看法。

奧斯丁在結束基輔行後，明顯將戰爭目標從捍衛烏國領土主權變為削弱俄國，此舉引發一些爭議與辯論。

雖然盟國同意將提供更重型、更先進武器給烏克蘭，但在戰爭目標從烏國轉向俄國方面則毫無共識。

法國防務分析師埃斯堡說，歐洲有一種感覺，「美國想把所有人拖進一場不同的戰爭」。他說，美國總統拜登早就說過，俄國總統普亭不能繼續在位。

一些國家想知道華府到底想做什麼。埃斯堡說：「幫烏克蘭獲勝，並不是為了跟俄國治理有關的原因而向俄國開戰。政權更迭可能是個願景，但不是戰爭目標。」

埃斯堡與其他專家認為，華府這類發言，完全迎合普亭的論述，也就是北約正對俄國發動戰爭，俄國在烏克蘭正在打一場攸關生存的保衛戰。這可能讓普亭在9日慶祝戰勝納粹德國的年度「勝利日」活動上，有藉口宣布對烏國的「特別軍事行動」是一場戰爭，並讓普亭動員民眾與大舉徵兵。

德國分析家史佩克表示，戰勝俄國言論「很容易給對方提供為自己辯護的依據，製造出西方恐有進一步行動的憂慮情緒，這不是我們想要的。我們不想撕碎俄國」。

曾任法國駐美大使的阿羅德推文說：「支持烏克蘭的目標及方式，應在盟國之間的政治層面上達成一致。我們現在夢游到不知哪去了。」