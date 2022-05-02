莫迪訪德談雙邊合作 俄烏問題分歧仍在

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）周一在柏林會見了來訪的印度總理莫迪（Narendra Modi）。在總理府前共同檢閱儀仗隊之後，兩國總理共同參加德印政府間磋商，雙方的部長級官員也出席會議。

這是德印兩國第六次政府間磋商，會議日程包括簽署在氣候保護和環境保護、經濟合作和發展援助等領域的一系列合作協議。隨後兩位總理還將共進晚餐，進行深入的交流。

自從俄羅斯發動對烏克蘭的戰爭以來，印度至今未對其侵略行為進行過正式的譴責，這讓西方國家感到不滿。俄羅斯是印度重要的軍火出口國，新德里政府此前只是呼籲盡快結束在烏克蘭的衝突，並未對莫斯科提出批評。

莫迪在啟程之前表示：「我此次訪問歐洲，正值該地區面臨諸多挑戰和艱難抉擇的時刻。」他表示，希望能夠「強化」與歐洲伙伴之間的「合作精神」，並稱歐洲是印度「在追求和平與繁榮發展道路上的重要伙伴」。

德國將擁有14億人口的印度視為重要戰略合作伙伴。歐盟和印度在去年決定重啟擱置已久的貿易談判。印度目前仍然依賴於化石能源，因此也被歐洲視為氣候保護領域的重點關注地區。

周日，彭博新聞社（Bloomberg）報導稱，肖爾茨有意邀請莫迪作為嘉賓參加6月份的G7峰會。該報導援引未具名來源指出，七國集團有意在這次會議上建立更廣泛的聯盟以抗衡俄羅斯。而莫迪至今拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭的態度，以及印度增加進口化石能源的做法，都令肖爾茨感到擔憂。

今年3月，印度石油進口量大增。新德里政府駁回了外界的批評，並且指出，歐洲所消費的俄羅斯能源產品遠大於印度。

不過印度方面表示，此次莫迪訪歐的重心還是放在強化貿易、能源和可持續發展領域的雙邊合作上。

德國工業聯合會（BDI）認為，新德里政府拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭的態度，給兩國之間的經濟合作帶來了負面影響。「印度對俄羅斯在烏克蘭所作所為的中立態度，加大了（德印之間）經濟和政治合作的難度」，該聯合會董事會成員尼德馬克（Wolfgang Niedermark）表示。

不過，尼德馬克仍然支持兩國繼續對話。西方應該做好思想準備，那就是「印度在這樣一個越來越兩極化的世界格局中，可能不想將自己歸屬於任何一個陣營」。德國與這個國家之間的對話會因此而變得「複雜化」，但是卻仍然「存在機遇」。

他呼籲德國和歐洲在目前的情況下，應該和印度一樣，讓自己的經濟合作關係更加多元化，尤其在與中國存在體制競爭的背景下。不管是西方國家，還是印度，都應減少對於俄羅斯的依賴性。

在訪德行程結束之後，莫迪將繼續前往哥本哈根，參加印度和丹麥、冰島、芬蘭、瑞典和挪威之間的「印度-北歐峰會」，隨後他還將飛往巴黎，與不久前連任成功的法國總統馬克龍會面。

（法新社）

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