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西班牙：總理與防長手機感染間諜軟體「飛馬」
英國衛報報導，西班牙政府表示，總理桑傑士和國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）手機去年感染間諜軟體「飛馬」（Pegasus）。開發軟體的以色列網路情報公司NSO集團聲稱「飛馬」只賣給國家機構，以追查罪犯和恐怖分子。
西班牙總理府首長博拉紐（Felix Bolanos）2日早上緊急召開記者會表示，桑傑士的手機去年5月和6月成為攻擊目標，羅布雷斯的手機則是去年6月成為目標，他們的手機都被提取了資料。他表示，西班牙最高刑事法院將朝「非法」和「外部」組織調查，並稱由於在西班牙實施這類監控都需要司法授權，目標肯定來自境外。
博拉紐說：「這些事實都已經得到證實且無可辯駁。但我認為現在還不適合做出假設和推測。」
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