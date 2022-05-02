聽新聞
test
0:00 / 0:00

西班牙：總理與防長手機感染間諜軟體「飛馬」

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
西班牙政府表示，總理桑傑士和國防部長羅布雷斯手機去年感染間諜軟體「飛馬」。美聯社
西班牙政府表示，總理桑傑士和國防部長羅布雷斯手機去年感染間諜軟體「飛馬」。美聯社

英國衛報報導，西班牙政府表示，總理桑傑士和國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）手機去年感染間諜軟體「飛馬」（Pegasus）。開發軟體的以色列網路情報公司NSO集團聲稱「飛馬」只賣給國家機構，以追查罪犯和恐怖分子。

西班牙總理府首長博拉紐（Felix Bolanos）2日早上緊急召開記者會表示，桑傑士的手機去年5月和6月成為攻擊目標，羅布雷斯的手機則是去年6月成為目標，他們的手機都被提取了資料。他表示，西班牙最高刑事法院將朝「非法」和「外部」組織調查，並稱由於在西班牙實施這類監控都需要司法授權，目標肯定來自境外。

博拉紐說：「這些事實都已經得到證實且無可辯駁。但我認為現在還不適合做出假設和推測。」

西班牙 間諜

延伸閱讀

PGA／墨西哥公開賽 潘政琮並列第29

馬克宏連任…法對俄政策將延續 民眾兩樣情

法國大選決選前最後一天 馬克宏、雷朋衝刺 勝者將寫紀錄

文藻西班牙籍教師魯四維領取身分證 開心成為台灣人

相關新聞

追加部署薩德？ 韓新政府趨審慎

南韓外交部長提名人朴振二日出席國會人事聽證會時表示，新政府將加強韓美同盟，積極參與美國倡議的印太經濟架構、四方安全對話等...

英地方選舉 攸關強生和北愛未來

英國選民五日將前往投票所，參與一場對保守黨政府猶如期中考的投票。這場地方選舉可能決定首相強生能否保住官位，對北愛爾蘭未來...

美國不斷談戰勝俄國拉高烏戰目標 部分盟友不安

美國眾院議長波洛西上周末突訪基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，展現對烏國的堅定支持，表示將力挺烏國直到勝利來臨。儘管對勝利未...

莫迪訪德談雙邊合作 俄烏問題分歧仍在

德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）周一在柏林會見了來訪的印度總理莫迪（Narendra Modi）。在總理府前共同檢閱儀仗隊之後，兩國總理共同參加德印政府間磋商，雙方的部長級官員也出席會議。

西班牙：總理與防長手機感染間諜軟體「飛馬」

英國衛報報導，西班牙政府表示，總理桑傑士和國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）手機去年感染間諜軟體「飛馬...

卸任政府要員表態 瑞典加入北約態度越趨明顯

瑞典尚未明確表態是否加入北約，然而隨著芬蘭幾乎確定將申請加入北約，以及瑞典前總理與前外交部長對北約的態度轉變，瑞典加入北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。