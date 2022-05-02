夏綠蒂公主7歲了！生日萌照有驚喜 新寵物「歐拉」亮相

英國夏綠蒂公主(Princess Charlotte)2日過7歲生日，母親凱特依照往例為她拍攝生日萌照，這次還有意外驚喜，王室新寵物狗「歐拉」(Orla)首度亮相。

威廉王子和凱特對他們的新寵物名字守口如瓶，英國每日郵報打聽出這隻西班牙獵犬名喚「歐拉」，意思是「黃金公主」。「歐拉」是凱特的弟弟密道頓(James Middleton)2020年送他們的禮物，陪伴威廉和凱特9年的愛犬「盧波」(Lupo)去年11月去世，讓全家人非常傷心，還好有「歐拉」相伴。