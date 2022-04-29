緊抓桌沿、不停抖腳…普亭患上帕金森氏症？醫學專家這樣看

從美國參議員盧比奧到大學的政治學教授再到英國的小報，許多人似乎對俄羅斯總統普亭的健康狀況了如指掌。他們推測，正在領導俄羅斯入侵烏克蘭的普亭患有帕金森氏症或甲狀腺癌。

但是，這些推測和論述中缺少一個重要的聲音，那就是醫學專家的看法。

俄羅斯官方上周末發布了一段影片，顯示普亭與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）會晤的12分鐘裡，一直緊緊抓著桌子的邊沿。他還不停地抖腳，而且在整個過程中無精打采。他的臉明顯臃腫。

這段影片引發網路輿論的關注。前英國保守黨議員門施（Louise Mensch）在推特上發表看法：俄羅斯總統患有帕金森氏症。

英國的一些小報報導了這一說法。這些報導的發言者是一位戰略傳播學教授、幾位政治分析家和一位研究身體語言的教授，但是有醫生。

沒有檢查就無法診斷

這可能不是一個巧合。

研究精神疾病的英國神經遺傳學家哈迪(John Hardy)告訴德國之聲：「真正的神經學專家不太可能發表評論，因為他們受的教育是不要對不是自己診治的患者發表評論。」

哈迪強調他是一名神經遺傳學家，而不是一名神經科醫生。作為一個研究大腦疾病的人，他分享了對傳說中的普亭病情的看法。

「在我看來，沒有帕金森氏症的跡象。」他說，「他看起來不太好……但不是帕金森氏症。」

倫敦大學的神經學家邱德利（Ray Chadhuri）同意哈迪的說法。他對德國之聲說：「看了這個短片，我找不到可以說普亭患者帕金森氏症的證據。」

邱德利解釋說，帕金森氏症的診斷非常困難，只能通過對當事人進行徹底的神經學檢查來確定。他說，「面部臃腫或震顫可以由許多原因引起，而且我也沒有看到任何震顫。」

英國帕金森氏症協會負責人拉塞爾（Caroline Rassell）也表示贊同。她說，帕金森氏症是一種複雜的疾病，從身體到精神有40多種症狀，因此不可能通過12分鐘的短片來診斷。

拉塞爾說，這個疾病對每個人的影響是不一樣的。它只能在由神經學家或醫學專家檢查後確診。由於沒有明確的檢查診斷，媒體和網上的猜測不足為憑。

俄政府守口如瓶，外界猜測不可避免

對於大權在握的領導人，人們猜想其健康狀況並不奇怪。美國前總統川普在2020年新冠檢測呈陽性，德國前總理梅克爾在2019年身體異常抖動，以及教皇方濟各去年夏天的結腸手術都得到媒體的廣泛報導。

多年來，克里姆林宮一直對普亭的健康狀況守口如瓶，使得記者和政治評論人深感好奇，觀察他的舉手投足，看看有無任何虛弱或疾病的跡象。普亭先後被傳患有甲狀腺癌、嚴重的背部損傷甚至精神疾病。

在新冠疫情期間，人們對此的猜想更加頻繁。普亭進入全面隔離狀態，在全球峰會和其他會議上拒絕靠近其他國家領導人，並要求他的會晤者事先隔離並反覆檢測。

俄羅斯入侵烏克蘭以後，媒體和分析人士猜測，由於普亭處於孤立狀態，只能從少數情報人員那裡獲悉信息，可能已經陷入了自戀的心理狀態。

記者們似乎抓住這個猜想，用來解釋俄羅斯入侵烏克蘭的行為。這場侵略戰爭已導致烏克蘭至少1800人死亡，數千人受傷。

也許普亭身患重症，來日無多，利用這場戰爭來讓強化自己在歷史上的烙印；也許他過度自戀產生幻覺，以為俄羅斯大軍無往而不勝--無論如何，沒有俄羅斯官方的任何信息，這些都是猜測。

總之，無論是推特上的評論員、觀看克里姆林宮發布的短片的神經學家，還是俄羅斯研究專家，誰也不知道普亭的腦子裡在想什麼。

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