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修正外交政策？亞洲行首訪國家非中國 蕭茲稱日本為「夥伴」

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圖為德國總理蕭茲（左）及日本首相岸田文雄（右）。 法新社
圖為德國總理蕭茲（左）及日本首相岸田文雄（右）。 法新社

德國總理蕭茲去年12月上任後，亞洲之行的首訪國家不是中國，而是日本，在柏林政界，此舉被解讀為向中國發出的信號，也是梅克爾時代以來對德國外交政策的一次修正。梅克爾在任的16年間，對中國進行了13次訪問，但從未專程訪問過日本。那時，德國的亞洲事務首先要同中國商議。

蕭茲總理顯然在這一點上同前任拉開了距離，他表示，德國必須在亞太地區有更大的作為。

前往日本的飛行時間比平時長，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯關閉其空域，蕭茲專機轉道飛過阿塞拜疆、哈薩克斯坦、蒙古和中國，耗時約13小時。

周四在東京同當地經濟界的會談時，蕭茲例數德國的合作伙伴，除日本外，澳洲、新西蘭、韓國、印度等都被提到，只是沒有中國的名字，而中國是德國最重要的貿易伙伴，德國也是中國在歐洲最重要的貿易伙伴。

蕭茲在新聞會上做出如下解釋，在歐洲正在發生戰爭的當下，德國尋求同日本的團結，「作為德國總理訪問亞洲的第一個國家是日本，並非偶然。我們是價值觀上的伙伴。」他說，在對烏克蘭的支持中，「價值觀」這一概念有著具體實際的政治內涵。蕭茲表示，日本明確表示同歐洲和美國一道，站在烏克蘭一邊。在亞洲，只有日本、韓國和新加坡加入制裁俄羅斯的行列，日本對俄羅斯煤炭實施禁運。

有誰會比我們更成功嗎？

周五（4月29日），蕭茲在《世界報》撰文，「未來屬於民主制」從多個方面駁斥民主式微的論調，凸顯民主價值觀是連接不同國家進行國際合作的紐帶。

「未來屬於民主制」指出資本主義全球化發展帶來一系列問題，但不認同專制國家能找到更好的解決方案，「只要看一眼中國城市出現的巨大環境問題，以及俄羅斯經濟對後化石能源時代缺乏足夠的準備，便會讓人對此產生懷疑」。

蕭茲認為，治理超越國界氣候變化、全球疫情以及移民等問題，不可避免地需要國際合作，「只有相互連接，建立和維護聯盟，才會找到超越國界的解決方案，獲得持續性成功」。

「有誰會比我們更成功嗎？」蕭茲自信地反問道，他的回答是，「我們歐洲人數十年來正是超越國界合作的踐行者」。

在追求民主的問題上，蕭茲也反對文化相對論思想，即以不同的文化核心價值來解釋一國的政治體制，認為一些國家和文化圈對實施民主制度尚未成熟，他說，也許該理論在某一段時間、某些國家、在獨裁者統治下能夠成立，「但它絕不是對整個人類而言」。蕭茲寫道，「對人類共同價值觀的存在視而不見，或者是言之無物，或者是傲慢之舉」。

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