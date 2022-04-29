美高級官員：美中可合作空間日益縮小

美國國務院顧問德里克．喬萊特（Derek Chollet)星期四接受「美國之音」專訪。喬萊特說，美中可以合作的空間在俄羅斯軍事入侵烏克蘭之後越來越縮小。他還表示，美國國務卿布林肯計劃在不久的將來詳細闡述美國對華政策。

聯合國秘書長這個星期分別與俄羅斯總統普亭、以及烏克蘭總統澤倫斯基會面。身兼美國國務卿布林肯的高級顧問喬萊特說，種種跡象顯示普亭並不是真的願意進行和談。

喬萊特以中國在國際體系中的行為為例指出：不管是破壞法治規則，欺負鄰國，試圖在南中國海製造事實，還是在烏克蘭衝突問題上站在俄羅斯那一邊，美國都清楚告訴中國將會面臨的後果。

他說：「美中關係是一個非常複雜的關係，存有衝突、分歧、以及競爭性的領域。只要中國遵守同樣的規則，美國歡迎這種競爭。我們也認為在某些領域雙方必須合作，例如在氣候變遷等問題上。如果美國和中國無法找到合作的方式，我們將無法解決氣候暖化的問題。 不幸的是，就合作空間而言，這個空間日益縮小。」