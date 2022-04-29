肖爾茨首次亞洲之行: 徑赴盟友 不去中國

（德國之聲中文網）肖爾茨周四（4月28日）以德國總理身份首次正式造訪亞洲，他直赴日本而非最大貿易伙伴中國。

在和日本首相岸田文雄聯合舉行的記者會上，肖爾茨說：“作為總理，我首次訪問亞洲，今天來到東京，這不是巧合。”

岸田文雄強調指出，兩國一致反對俄羅斯入侵烏克蘭，並警告，亞洲也可能出現以武力改變領土邊界的企圖。

烏克蘭危機凸顯了德國對俄羅斯的能源依賴，促使柏林在其外交和貿易政策中更多考慮安全問題，加強與盟友的聯系。

默克爾首次亞洲之行去的是中國

肖爾茨的前任默克爾的首次亞洲之行則是去了中國。默克爾的訪華次數是訪日的兩倍，德國企業受益於中國經濟的蓬勃發展。

不過，陪同肖爾茨訪日的經濟代表團成員提醒說，由於中國實施嚴格的防疫限制，不應過度解讀此行不包括中國的決定。

肖爾茨訪日同一天，德國聯邦議院以壓倒性多數通過了一份支持烏克蘭的議案。議案中含有一項條款，根據該條款，若中國規避西方對俄限制、甚或向俄運送武器，聯邦政府應予制裁。中國在俄羅斯入侵烏克蘭問題上始終回避批評莫斯科。

拒絕武力改變疆域

肖爾茨和岸田雙雙強調，鑑於克裡姆林宮對烏克蘭的攻擊，兩國均將努力降低本國對俄能源進口的依賴。

肖爾茨抨擊俄總統普京要迫使烏克蘭接受莫斯克條件下的“強迫和平”，指出這根本行不通。

岸田首相提到了涉及中國的領土爭端。他表示：“必須避免以武力改變現狀，不僅是在歐洲，而且在印太地區，尤其是在東亞。 ” 岸田透露，兩位領導人對香港和中國新疆維吾爾自治區的人權狀況表示嚴重關切。

肖爾茨警告說，去全球化和保護主義的趨勢“不是一種選擇，特別是對德國和日本這樣的開放、自由貿易國家來說”。他強調：“我們需要一種不同的全球化，一種更明智的全球化。”

（路透社）

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