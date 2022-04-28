日本北海道觀光船船難再發現3人 船隻仍下落不明

北海道STV新聞報導，搜救人員在知床半島東側的羅臼海域發現三人，但狀況如何尚不明朗，失蹤船隻目前仍未尋獲。

知床觀光船KAZU 1於23日下午發出求救訊號後失聯，船隻疑已沉沒。船上有24名遊客和兩名船員共26人，迄27日已尋獲11人但不幸罹難。

【中央社／東京28日綜合外電報導】

日本北海道一艘觀光船23日下午在知床半島海域失聯，船上載有26人，原已知11死15失蹤；搜救單位今天下午又尋獲3人，但身體狀況等詳情不明，目前仍有12人下落不明。

遇難的觀光船KAZU 1上有共有24名乘客，其中有2名兒童，還有1名船長與1名甲板員，總計26人；截至本月25日已尋獲11名罹難者。

日本放送協會（NHK）報導，相關單位今天持續搜救，海上保安廳相關人士透露，海上自衛隊掃雷艦今天下午在周遭海域陸續發現3人，但身體狀況等詳情不明。