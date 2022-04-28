日、德跨洲深度合作 蕭茨會晤岸田

德國總理蕭茨首度訪日，雙方將針對越演越烈的俄烏爭端，以及威脅日大的中國問題，進行會談。外媒認為，在相似的地緣政治地位上，日、德顯然將對方視為跨洲的最佳合作夥伴。日相岸田外交計畫相當積極，除了參與Quad峰會，他近期也將會見紐西蘭、瑞士、印尼、泰、越等國領袖，商議國際合作問題。

日、德相當合拍

根據《日本共通社》報導，德國總理蕭茨在28日抵達日本，參與日相岸田文雄主辦的2天訪問行程，除了雙方直接對話的晚宴，蕭茨也會於德國在日工商會組織的商業論壇上致詞，蕭茨首個亞洲行、日本行，議題必然包含俄烏爭議、及越來越開放的亞太關係佈局，德國此舉暗示，儘管在歐洲遭遇巨大挑戰，但柏林當局從未忽視在亞洲的影響力。

至於首個目標找上日本，據《德國之聲》分析，日、德處於極為類似的地緣政治與國防困境，首先是雙方都譴責俄羅斯入侵，且配合對莫斯科當局進行制裁，但兩國一直未對俄國能源喊停。

其次，兩國都願意向烏克蘭提供物資，但清一色都是非致命性資源，日本僅提供軍事防備與醫療用品，德國亦同，直到本週才不得不承諾，向戰區提供重型武器，改變自己的外交政策原則（堅持不願北約與俄衝突升級），但仍遭到盟友指責。

除了雙方有默契的外交政策，日本與德國在亞太佈局的重視一拍即合，日本雖然很關注烏克蘭議題，但亞太地區的中國崛起、北韓威脅，肯定才是日本自始至終的優先級，日本需要找尋更多關係親近的盟友前往亞太；至於德國則早在2019年，於前任總理梅克爾的領導下，確立了亞太政策發展，現任總理蕭茨算是蕭規曹隨，日、德目標加深雙方合作不難理解。

岸田積極訪各盟友

日本讀賣新聞的前德國記者三好紀秀表示，本次會面除了確立日、德的良好關係，更是日本高層熟悉蕭茨個性的好機會，畢竟前任的梅克爾與日接觸頻繁，梅式路線的印象太深刻。

另外，日本外交政策在岸田領導下也更加積極，除了增加國防開支達GDP的2%，還積極發展航太與網路資訊戰的能力，針對與俄爭議的北部群島，採取比前任安倍更堅定的路線。在動作頻頻的背後，岸田自然會尋求更多盟友支持，會面完蕭茨，會接待前來的紐國、瑞士領袖，並在本月底開啟出訪之旅，前往印尼、泰國、越南。

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