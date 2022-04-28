南美三國專制獨裁 美決禁其參加峰會

美國真的要在世界上組建民主聯盟？第九屆美洲峰會將在6月於美國舉辦，但美國國務院27日正式表明，將不會邀請古巴、尼加拉瓜與委內瑞拉參與，會中並將會聚焦在民主夥伴的交流。這也讓古巴外交部非常不滿，痛批美國的作為毫無正當性。不過，這三國近來人權倒退的狀況，一直引發西方與人權團體擔憂。

不邀美洲獨裁三國

根據《半島電視台》報導，美國國務院27日向外界證實，古巴、委內瑞拉與尼加拉瓜將「不可能」參加6月在美國舉辦的第九屆泛美峰會，此舉引發古巴外交部長羅德里奎茲抗議，痛批美國打壓他們的行為毫無國際法依據，雖然兩國睽違4年曾首度舉行高層對話，但仍無法緩解長年對立。

針對尼加拉瓜部分，由於總統奧蒂嘉為了鞏固權力，使自己四度連任總統，在選舉前後大量逮捕反對派，並關閉境內反對他的NGO，並控制媒體與軍隊，因此引發美國與歐盟關切其境內人權，美國國務院助理國務卿尼可斯指出，尼加拉瓜上述行為已經無法展現該國為民主國家。

《國家郵報》提到，美國也不打算邀請委內瑞拉左派的馬杜羅政府，但卻計畫邀請反對派領袖瓜伊多出席美洲峰會。委內瑞拉也因為選舉結果有爭議爆發內亂，且境內通膨嚴重、大量民眾為求生且逃離，該國政府還鬧雙胞：西方國家多承認由瓜伊多領導的反對派，而中國、俄羅斯則認為馬杜羅才是委內瑞拉的政府代表。

移民處理成焦點

由於近來從墨西哥入境美國的中美洲難民數量愈來愈多，因此拜登政府也設法與中美國家，尤其是墨西哥進行溝通，因此本次峰會議題除了民主以外，更會關切移民問題。尤其拜登打算將過去因防疫考量，可授權邊境管理機關快速驅離移民的法令廢除，只會讓美墨邊境的難民數量持續增加。

由於中美各國有的境內暴力、黑道、犯罪與毒品猖獗，還有如委內瑞拉等國家陷入嚴重通膨，導致大量中美洲國家移民前往美國，即使美、墨兩國都有在邊境設防，但移民數量仍難以控制，這也將會是未來美洲各國都需要面對的難題。

【更多精采內容，詳見 】