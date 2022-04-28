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美力挺 台灣能恢復世衛大會觀察員地位？

德國之聲 / 德國之聲

美國眾議院週三（4月27日）以425票對0票通過一項法案，呼籲國務院提交一份計劃，幫助台灣恢復其在世界衛生大會（WHA）的觀察員地位。

法案去年8月在參議院通過，眾院通過後將送交白宮。路透社報導，美國國會助理表示，他們預計總統拜登將簽署該措施成為法律。

在敦促支持該法案時，民主黨代表康諾利（Gerry Connolly）讚揚了台灣新冠疫情防疫措施，指出儘管台灣有2350萬人口，但只有3萬7千個確診病例，並且在國際上分享專業知識和捐贈防護設備。

他說：「台灣的領導力和對全球衛生安全的貢獻表明，為什麼台灣應該成為大眾公共衛生對話的一部分。」

台灣駐美代表蕭美琴在第一時間發出感謝，強調「包容的」世衛組織在運作上「會更有效」。

美中再角力

第75屆WHA將於5月22日至5月28日召開。除了美國表態支持，台灣方面也傳出會有相關行動。台灣三立新聞27日引用民進黨立委王定宇的說法表示，台灣衛福部長陳時中正評估是否參與場外會議，並可能到東歐國家進行「感恩之旅」。

在目前兩岸關係緊張下，美台方面的舉動都可能引起中國政府的強烈反應。北京在民進黨籍的總統蔡英文上台後，即已台灣政府不承認「九二共識」為由在會上反對台灣參與，世衛也至此未發出邀請函。

在美國的主導下，2021年5月，七大工業國集團（G7）外長會議曾表明支持臺灣參與世界衛生組織及世界衛生大會，但最後台灣依然未能與會。

而自俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣提高警戒中國大陸來犯級別。這樣的擔憂也讓美國決定加強支持台灣，例如增加其對世衛組織等國際組織的參與，這也預期將是美中在國際舞台角力的戰場。

（路透社等）

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