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拜登首次亞洲行 5月20日至24日訪問南韓和日本

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮表示，美國總統拜登將在5月20日至24日出訪南韓和日本；這是拜登擔任總統以來首次亞洲行。法新社
白宮表示，美國總統拜登將在5月20日至24日出訪南韓和日本；這是拜登擔任總統以來首次亞洲行。法新社

白宮表示，美國總統拜登將在下月20日至24日出訪南韓和日本；這是拜登擔任總統以來首次亞洲行。

白宮並未詳細說明拜登這趟訪問的日期規畫，但綜合日韓等外媒日前報導，拜登將在20日到22日訪問南韓，21日會晤屆時已是南韓總統的尹錫悅，停留兩天一夜後前往日本；拜登預計在23日會晤日本首相岸田文雄，24日參與美日印澳四方安全對話（Quad）峰會。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）透過聲明表示，拜登此行將有助於美國政府對自由開放印太地區和條約盟友日韓堅若磐石的承諾，這將建立在一年多來美國與印太地區密集外交的基礎（包含下月12日和13日在華府舉行的美國－東亞特別峰會）。

莎奇表示，拜登將分別與南韓總統當選人尹錫悅和日本首相岸田文雄舉行雙邊會議，討論安全、經濟與合作；拜登也將出席在東京登場的美日印澳四方安全對話（Quad）峰會，會晤各國領導人。

朝日新聞日前報導，Quad峰會的議題將涵蓋如何因應對台灣升高施壓力道的中國大陸。

美國有線電視新聞網（CNN）27日引述白宮官員說法報導，拜登此行強調在全球專注烏克蘭戰爭的情況下，他對亞洲地區的承諾。

CNN報導，拜登的亞洲行受新冠疫情影響，比起大多數總統都要來得晚；拜登此時出訪，有聯合盟友共同應對俄羅斯，也有維護基於規範的印太區域秩序等各種挑戰。

報導也點出，北韓領導人金正恩打算在尹錫悅就職典禮前加速發展核武，這讓美國官員感到擔憂。

韓聯社日前分析，若拜登先造訪南韓，尹錫悅就會成為最快與美國總統見面的南韓總統，距離10日宣誓就職僅隔11天；而雙邊峰會的火速舉行，一方面有助鞏固同盟關係，一方面也是考量到朝鮮半島安全問題的急迫性。

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