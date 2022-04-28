布林肯：美續助台強化不對稱戰力

美國國務卿布林肯廿六日表示，未來數周內將針對中國大陸崛起現狀，發表國家安全政策演說。他指出，中國大陸在俄烏戰爭上的回應和表現，令各國擔憂大陸可能在台灣問題上仿效俄國。

布林肯說，美國將持續支持台灣發展不對稱作戰能力，應對大陸軍事威脅。

聯邦參議院外交委員會廿六日舉行二○二三會計年度國務院預算聽證會，布林肯出席時表示：「在幾周內我將有機會就（應對中國崛起）戰略的有關細節發表公開演說。」

分析人士普遍認為，中國大陸正從俄烏戰汲取教訓，作為攻打台灣的準備。

兩黨議員在聽證會中紛紛對台灣面臨中國大陸軍事威脅提出關切。共和黨參議員芮胥呼籲加快對台軍售，他說：「我們對烏克蘭的安全援助提供得太晚，不能對台灣犯下同樣錯誤。戰爭期間對一個島嶼提供支援要困難的多，我們的援助必須事先準備好。」

布林肯表示，自二○一七年以來，美國對台軍售總額近兩百億美元，商售也有廿五億美元，並加速第三方對台灣防衛能力的相關轉移。美國支持台灣本土國防產業發展，持續協助台灣強化不對稱戰力以為嚇阻。

他指出，歐盟領導人和大陸國家主席習近平最近一次峰會並無具體成果，因為歐洲對中國大陸的懷疑愈來愈深。

布林肯說：「中國在俄羅斯對烏克蘭的入侵行動上持觀望態度，已為此付出聲譽代價，更不要說他們偏俄羅斯那一邊了，這是他們必須要考慮的因素。我認為中國已經在他們與其他國家的關係中發現這一點，特別是歐洲。」

本月初訪台的外交委員會主席梅南德茲指出，台灣掌握全球九成先進晶片，美國的食衣住行各樣產品都包含半導體，若中國大陸奪取台灣形同控制這九成晶片，危害全球甚巨。

陸不滿 質問美「何來侵台說」

【記者陳政錄／綜合報導】中國大陸外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上表示，注意到美方的有關言論，對美國國務卿布林肯的表態，表示強烈不滿和堅決反對。他強調，一九七九年中美建交以來，包括本屆政府在內的歷屆美國政府都明確表示奉行一個中國政策。

汪文斌昨以中美「上海公報」指出，美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。汪文斌說，美國政府對此立場不提異議。「既然台灣是中國的一部分，何來大陸『侵略』台灣一說？」

汪文斌還說，美國領導人多次表示不支持台獨，同時美方又持續對台出售武器、展開對台官方交往，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。他正告美方，「不要低估十四億中國人捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。背信棄義不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果」。