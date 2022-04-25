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澳總理：若中國建立索羅門軍事基地將越紅線

德國之聲 / 德國之聲

澳大利亞廣播公司報導，澳大利亞總理莫裡森週日（4月24日）表示，中國在索羅門群島興建軍事建地將會觸及澳大利亞的「紅線」。他說：「我們與美國和紐西蘭等伙伴有同一條紅線，美國在此議題上當然也一樣。」他重申：「我們不會讓中國海軍基地出現在自家門前。」

不過莫裡森沒有明言，如果自己連任而中國真的設立了軍事基地，澳大利亞會如何反應。他僅引述索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）稱此情況不會出現：「所以明顯地，他也有與我們一樣的紅線。」他指中國和索羅門群島的合作，不止令澳大利亞憂心，斐濟和巴布亞新幾內亞等區域國家也身同感受。

澳大利亞將於5月21日舉行大選，莫裡森希望在這次競選中突出他的國安工作履歷。但莫裡森政府在中索協議一事上飽受抨擊，批評者視此為自二次大戰以後，澳大利亞在太平洋地區遭遇的最大外交挫敗。

在野工黨批評當局應該更早行動，例如在去年協議開始醞釀時就應該派外交部門出訪索羅門群島。澳大利亞廣播公司報導，工黨影子外長黃英賢（Penny Wong）承諾，如若工黨勝出選舉，會增加外交經費援助太平洋地區國家。

另外，澳大利亞國防部長彼得達頓（Peter Dutton）受訪時，將中國的成功歸因於不平等競爭環境，指澳大利亞政府無法與中國使用的策略匹敵。

達頓向英國天空電視台表示：「如果你看看在非洲發生的事，賄賂正在上演，而我們永遠無法與那種劇本競爭。」他沒有提出具體證據，也無證實中國有沒有對索羅門這麼做，但他指稱：「中國非常有野心地實行外部干預，準備好付賄款來換取成果和擊敗其他談判中的國家，這就是現實中的現代中國。」

中國政府上週表示，已與索羅門群島簽署了一項安全協議。中索安全協議令美國及其太平洋地區盟國——澳大利亞和新西蘭，擔憂中國在該區的影響力日益擴張。

中國稱安全協議會有助索羅門群島維持社會秩序、應對自然災害和提供人道援助，強調不會對美國構成威脅。索羅門群島則表示，協議不會削弱區內和平。

就澳大利亞官員的言論，路透社向中國和索羅門群島駐坎培拉大使館查詢但未獲回應。

（澳大利亞廣播公司，路透社）

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