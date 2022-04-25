20年來首位連任成功的法國總統！馬克宏勝選5要點一次看

法國總統大選決選的計票活動還在進行當中，現年44歲的馬克宏將目前贏得逾58%的選票，他的對手、極右派的雷朋為42%，法國五家主要民調機構預測，馬克宏能維持此一優勢勝選，而雷朋已經在巴黎向支持者發表敗選演講。

馬克宏成為繼二十年前的席拉克以來第一位連任成功的法國總統，對於投資人來說是好消息，他們原本預計如果是雷朋當選將帶來嚴重的市場衝擊，堪比當年英國公投脫歐，或者川普當選美國總統。

以下是此次選舉的五大重點：

1.比起上次大選，馬克宏與雷朋的票數差距縮小很多。上次馬克宏領先30多個百分點，這次腰斬。雷朋民族主義政見獲支持，反映出法國內部的撕裂。馬克宏說，他必須想辦法回應那些投票給雷朋或棄權的人。

2.歐洲領導人迅速祝賀馬克宏，他們明顯鬆了一口氣。歐洲央行總裁拉加德是其中之一，她說歐洲將需要馬克宏「孜孜不倦的奉獻精神」。

3.在連跌三周後，歐元兌美元在雪梨早盤交易上漲0.5%，Lombard Odier投資長Stephane Monier預測，股市將小幅上漲，債市略見緩解，包括義大利和西班牙等周邊國家的利差。

4.馬克宏的領先幅度不如五年前，這使得他在進入6月議會選舉時的聲勢減弱。那將決定他能否拿下可兌現政見的多數席位。

5.法國政治正形成一種新格局，右翼與極右翼陣營、馬克龍居中，左翼支持梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon），他在首輪投票排第三遭到淘汰。