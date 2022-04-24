日俄爭議海域談判 捕撈配額達共識

日本與俄羅斯因歷史因素，本在北海道以北的群島就有主權爭議，隨著俄烏戰爭後雙方關係更冷淡，所幸最近雙方已就爭議海域的漁業捕撈配額達成共識。據談判內容，日本經濟海域內（俄掌控區域）的鮭魚與鱒魚捕撈配額約有2050噸，與去年維持一致，日方會根據實際漁獲量，向俄支付156~234萬美元的費用，此消息也讓日本漁民鬆了口氣。

捕撈配額談判

根據《AP新聞網》報導，日、俄近期漁獲談判告終，雙方就爭議海域捕撈配額有共識，並未發生預期因俄烏戰爭後的日俄冷淡關係，從而導致談判破裂、影響漁業的問題。

談判內容顯示，日本在北海道附近經濟海域內，與去年獲得一樣的捕撈配額，可以捕撈約2050噸的鮭魚與鱒魚，由於爭議海域實際仍屬俄掌控，按照《聯合國海洋法公約》，日方須支付捕撈費用，約在2到3億日圓（折合156萬到234萬美元）不等，依據實際捕撈量而定。搶在鮭魚季節前談妥，也讓日本漁民感到安心。

不過上述談判內容只針對日本經濟海域內的配額，若要就俄國專屬經濟區內的漁獲還得再談。由於俄入侵烏國後，日本跟上G7對俄實施制裁，包含凍結資產、限制貿易，且更關鍵的是撤銷俄國最受惠國的貿易地位。此舉讓俄國回擊，暫停與日本的和平條約談判，其中就包含本次熱議的爭議島嶼談判。二戰結束後，前蘇聯從日本奪取爭議島嶼，雙方對和平條約一直沒有共識，實際控制權也還在俄國手上。

日俄爭議島群

據《共同通訊社》補充，這些爭議島嶼就位於北海道附近，包含擇捉島（Etorofu）、國後島（Kunashiri）、色丹島（Shikotan）、齒舞群島（Habomai Islands），日本稱為北領地，而俄方稱之為南千島群島，延伸出去的領海與經濟海域都代表著資源。

據1956年的條約，蘇聯同意在雙方締結和平條約後歸還部分島嶼，但已曾積極就領土問題談判的前首相安倍晉三，從12年上任到20年卸任期間，他與俄國總統普丁會晤超過20次，均未能有所突破。

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