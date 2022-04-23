快訊

拿標案作「大內宣」…華視超迷你廣告標示 藍委促監院調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

26人生死未卜…北海道觀光船下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
日本海上保安廳指出，一艘載著26人的日本觀光船KAZU 1當地時間23日下午1時15分，在北海道東北部知床半島近海沉船，船上26人生死不明。擷取自推特
日本海上保安廳指出，一艘載著26人的日本觀光船KAZU 1當地時間23日下午1時15分，在北海道東北部知床半島近海沉船，船上26人生死不明。擷取自推特

北海道知床地區觀光船「KAZU 1」23日下午約1時15分發出救援請求後失聯，載有24名旅客和2名船員的這艘船疑在知床半島附近沉沒。日本海上保安廳和航空自衛隊皆出動船隻和飛機搜索，迄23日晚間仍無消息。

日本產經新聞報導，觀光船沉沒的北海道道東海域是航空救援的空白地帶，當地天候不佳，風速達15公尺，入夜後搜救更形困難，連海保直升機都無法停留。

目前雖已是春季，但北海道水溫仍低，只有約攝氏5度。船上26人都有穿救生衣，但在低水溫情況下體溫會急速下降，約30分至一小時可能失去意識，預估可存活時間僅三小時。

海保官員語帶悲痛說：「一直找不到船，必須盡快搜救。」

日本首相岸田文雄得知觀光船沉船意外，已指示要盡全力救援。

日本 北海道 岸田文雄

延伸閱讀

北海道觀光船沈沒 外交部：我國僑民未傳出受難

體驗秒飛北海道 66 Cheesecake「六色彩虹冰淇淋、牛牛曲奇餅」吃起來

影／起飛前看到地勤抱「口罩萌熊」揮手道別 他喊：太感動了

獅子山籍貨輪搜救爭議 海委會：人道救援不分國籍

相關新聞

26人生死未卜…北海道觀光船下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道知床地區觀光船「KAZU 1」23日下午約1時15分發出救援請求後失聯，載有24名旅客和2名船員的這艘船疑在知床半...

路易王子4歲了！肯辛頓宮發布凱特王妃親拍新照慶生日

Sky News與路透報導，英國肯辛頓宮22日發布威廉王子與凱特王妃第三個孩子路易王子（Prince Louis）的4張...

疫情以來首次嘉年華登場 巴西象徵重返正常

巴西里約燦爛的嘉年華會，今天在著名的森巴學校舞者遊行下登場，也是COVID-19疫情肆虐巴西以來的首次嘉年華，象徵當地重...

「知網」壟斷陸學術資源 年年漲價卻不敢不訂？

大陸學術資料庫平台「知網」，因大陸中科院以千萬訂購費用太高而退訂以來，受到輿論極大關注，討論熱度之高，連眾多官媒都參與，涉及的面向包含各校在高收費之下續訂有苦難言、知網利潤過高、對學者著作侵權以及學者維權等。

索馬利亞首都一餐廳遭恐攻 至少六人遇害

索馬利亞首都摩加迪休的一間餐廳22日晚間遭伊斯蘭極端分子以炸彈攻擊，至少已有六人死亡，七人受傷。極端組織「青年黨」已宣稱...

學霸申請長春藤名校全落榜 究竟哪種人能進美國頂大？

美國長春藤名校入學門檻變更窄。一名在校成績優異、創辦社團並參加表演活動還兼職打工的學生，今年申請連遭哈佛、史丹佛、耶魯、康乃爾等大學拒絕。她不幸碰到史上人數最多、競爭最激烈的名校入學申請潮，原因跟各大專院校不再要求入學考試成績有關。從她的經歷也可一窺現在美國頂尖大學想要的都是哪種學生，她的故事恐怕也會讓家長擔心「連她都不行，那我的孩子可以嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。