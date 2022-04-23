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26人生死未卜…北海道觀光船下落不明 夜晚、天氣差搜救困難
北海道知床地區觀光船「KAZU 1」23日下午約1時15分發出救援請求後失聯，載有24名旅客和2名船員的這艘船疑在知床半島附近沉沒。日本海上保安廳和航空自衛隊皆出動船隻和飛機搜索，迄23日晚間仍無消息。
日本產經新聞報導，觀光船沉沒的北海道道東海域是航空救援的空白地帶，當地天候不佳，風速達15公尺，入夜後搜救更形困難，連海保直升機都無法停留。
目前雖已是春季，但北海道水溫仍低，只有約攝氏5度。船上26人都有穿救生衣，但在低水溫情況下體溫會急速下降，約30分至一小時可能失去意識，預估可存活時間僅三小時。
海保官員語帶悲痛說：「一直找不到船，必須盡快搜救。」
日本首相岸田文雄得知觀光船沉船意外，已指示要盡全力救援。
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