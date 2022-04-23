美國警告: 若中國在所羅門群島軍事擴張將「相應回應」

（德國之聲中文網）美國周五（4月23日）警告說，如果中國在戰略要地所羅門群島上建立軍事基地，美國將作出「相應的回應」。4月19日，中國政府宣布與所羅門群島簽署安全協議。

白宮表示，一個高級別的美國代表團已經告訴所羅門群島的領導人，與中國簽署的這份協議對美國及其盟友有「潛在的區域安全影響」。

白宮說：「如果（中國）采取行動建立事實上的永久性軍事存在、力量投射能力或軍事設施，美國都會有重大關切並作出相應回應。」

美國國家安全委員會印太協調人坎貝爾（Kurt Campbell）、負責東亞和太平洋事務的助理國務克裡騰布林克（Daniel Kritenbrink）率領包括五角大樓官員在內的代表團，本周訪問了美國夏威夷州以及斐濟、巴布亞新幾內亞和所羅門群島。

在華盛頓看來，中國政府與所羅門群島簽署的安全協議是其在太平洋地區及其貿易線路上爭奪外交影響力和戰略地位行動的一部分。

所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）試圖向美國和外交關系密切的澳大利亞保證，與中國簽署的協議不包括建立任何軍事基地。

白宮聲明說，「索加瓦雷重申了他的具體保證，即不會有軍事基地，不會有永久性（軍事）存在，也不會有力量投射能力。」聲明說：「美國強調，將與區域伙伴協商，密切關注事態發展。」

白宮說，美方與所羅門總理索加瓦雷以及他的二十幾位內閣成員和高級工作人員進行了90分鐘的會晤，雙方討論了盡快開設美國大使館、醫療保健援助、疫苗交付和增加「人民之間的聯系」等問題。

（法新社）

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