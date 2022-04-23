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南韓5月10日總統就職典禮登場 耗資7770萬元創紀錄

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統當選人尹錫悅將於5月10日就職。路透
南韓總統當選人尹錫悅將於5月10日就職。路透

南韓總統當選人尹錫悅將於5月10日就職，屆時將有4.1萬人獲邀出席就職典禮，預算上看33億韓元（約新台幣7770萬元），創下歷屆之最。

韓聯社報導，南韓總統就職籌備委員會22日表示，第20屆南韓總統尹錫悅的就職典禮將在首爾國會廣場舉行。籌委會發言人金沇珠指出，邀請名單正在擬訂中，隨著防疫措施放寬，邀請人數較原計畫大幅增加。

針對此次就職典禮預算創紀錄，金沇珠表示，這是因為物價上漲，每屆總統就職典禮都會刷新紀錄，歷屆總統的相關經費分別為金大中14億韓元、盧武鉉20億韓元、李明博24億韓元、樸槿惠31億韓元。文在寅僅邀請約500人在國會大廳舉行簡單的就職儀式。

另外，國民申請參加典禮則需要抽籤，抽籤結果將於29日公布。

有媒體詢問是否會邀請前總統朴槿惠出席，金沇珠說尹錫悅已經親自拜訪邀約，此外還將邀請已故前總統盧武鉉的夫人權良淑等前任總統遺屬。

典禮流程部分，當天位於首爾鐘路區的巨型鐘樓普信閣將在0時敲鐘，尹錫悅則在當天上午於宅邸舉行簡單的慶祝活動，隨後參拜國立顯忠院，並在11時抵達典禮現場，當天下午還會舉辦紀念活動，以及國內外賓客的慶祝宴會。

尹錫悅 南韓 首爾

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