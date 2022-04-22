抗衡中俄？英國、印度簽署印太地區防務協議

英國首相強生（Boris Johnson）周五在新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面，共同簽署了一項協議，雙方將建立更緊密的安全關係，使採購武器的流程更為便利。強生的訪問正值西方尋求說服印度與俄羅斯保持距離之時。

「共同利益」

強生在新德里發表講話，描述了與印度之間「擴大的」新國防和安全伙伴關係。儘管尚未公布確切細節，強生說，它將涉及「以應對跨越陸地、海洋、航空、太空和網路威脅」的采購。其中包含英國將向印度發放「開放概括出口許可證」，此舉將減少官僚主義並縮短國防採購的交付時間。

印英雙方皆表示，來自專制國家的威脅正在上升。 「因此，我們必須深化我們的合作，包括我們在保持印太地區開放和自由方面的共同利益」，強生指出。他稱這種新的伙伴關係是「幾十年的承諾」，並說英國將幫助印度建造自己的戰機。

莫迪說，強生在印度脫離英國獨立75周年之際訪問該國是具有「歷史性的」。他補充：「我們討論關於區域和國際發展，並強調在印太地區建立一個自由、開放、包容和基於規則的秩序。」

強生和莫迪表示，他們還希望能在今年年底前簽署一項自由貿易協定。

除此之外，莫迪透露雙方也討論了烏克蘭的局勢，強調了外交和對話對於解決問題的重要性。

印度，與美國、日本和澳洲同是四國集團的一部分，此集團被視為是用來制衡中國的聯盟。

試圖使印度遠離俄羅斯？

在這次訪問之前，美國上個月曾試圖把印度從俄羅斯身邊拉開，因為印度的能源、農產品和軍事硬件都依賴俄羅斯進口。美國總統拜登稱印度對俄羅斯入侵烏克蘭的反應「有些動搖」。新德里拒絕公開譴責克里姆林宮，還在聯合國關於這一問題的投票中棄權，也沒有對莫斯科實施制裁。這一立場引發了最近一系列西方外交活動。

不過，印度外交部長施林格拉（Harsh Vardhan Shringla）在會後告訴記者，強生沒有就印度對戰爭的立場向莫迪施加任何「壓力」。他說：「強生首相分享了他的觀點，莫迪總理分享了我們的觀點，那就是俄烏戰爭應該立即結束，沒有任何形式的壓力。」

(法新社、美聯社、路透社）

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