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一周內第二起！俄富豪砍死妻女後輕生 案情恐怕不單純

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
波托申亞（右）與妻女。圖／翻攝推特@MattiasSvea
波托申亞（右）與妻女。圖／翻攝推特@MattiasSvea

俄國天然氣開採商諾瓦泰克（Novatek）前董事會副主席、富豪波托申亞（Sergey Protosenya）19日被發現在豪宅庭院上吊輕生，妻子與女兒則陳屍屋內，身上多處刀傷，但現場卻不見遺書，凶器上亦無指紋。這是一周內發生第二起俄國天然氣公司前高管先殺妻女再自戕的案例，引發外界揣測。

英國每日郵報報導，現年55歲的波托申亞與家人現居法國，近期帶妻女前往西班牙布拉瓦海岸豪宅度假卻失聯。獨留法國的長子非常著急，19日決定跨海通報西班牙警方，才讓此事曝光。

調查人員懷疑波托申亞先用斧頭和刀，殺死當時躺在床上睡覺的妻女，隨後自己在別墅外的欄杆上上吊自殺，但西國媒體El Punt Avui卻爆料指出，現場證據根本不足以得出上述結論，除遺書及指紋疑點重重外，富豪身上也沒有發現血跡。

全案目前仍在調查中，西國警方正等待驗屍結果並檢查別墅監視器畫面，以釐清案發當時是否有外人進入別墅。

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