開發對烏戰爭飛彈！俄羅斯國防研究設施失火釀7死
俄羅斯塔斯社（TASS）21日報導，俄羅斯國防部位於莫斯科西北部160公里處的特維爾市（Tver）的一間航空研究設施發生大火、造成7人死亡，另外還有數十人受傷。
根據報導，該研究設施用於研發希望投入烏克蘭戰爭使用的「伊斯坎德爾飛彈」（SS-26），推特上曝光的影片中可以見到火勢大道從窗戶中竄出，更一邊冒出濃濃黑煙。
消息人士指出「我們目前確認有7人死亡」，隨後補充說「傷亡人數可能會增加」。緊急服務部門指出火災發生在2500平方公尺的區域，火勢目前已經被救援人員撲滅。
據悉，至少有25人因煙霧而受傷，其他人則是從窗戶跳下逃生後受傷，初步調查結果指出是由於短路故障而在該研究設施二樓爆發大火。
Russian military research facility in Tver on fire— Novaya Gazeta. Europe (@novayagazeta_en) April 21, 2022
Russia’s Ministry of Defence Aerospace Forces research facility caught on fire today at noon. At least two people died in the flames, and around 30 were wounded, according to TASS.
video was published on local vk page pic.twitter.com/qmkUrweb0F
The Aerospace Defence Research Institute of the Russian Ministry of Defence in Tver is on fire.— Visegrád 24 (@visegrad24) April 21, 2022
2 people have been killed.
The “Iskander" and "S-400" missile systems were designed here.
3-4 mln Ukrainians live in Russia. Plenty of potential saboteurs. pic.twitter.com/rMjCvYskc3
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