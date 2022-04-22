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開發對烏戰爭飛彈！俄羅斯國防研究設施失火釀7死

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
俄羅斯塔斯社21日報導，俄羅斯國防部位於莫斯科西北部160公里處的特維爾市的一間航空研究設施發生大火、造成7人死亡，另外還有數十人受傷。美聯社
俄羅斯塔斯社21日報導，俄羅斯國防部位於莫斯科西北部160公里處的特維爾市的一間航空研究設施發生大火、造成7人死亡，另外還有數十人受傷。美聯社

俄羅斯塔斯社（TASS）21日報導，俄羅斯國防部位於莫斯科西北部160公里處的特維爾市（Tver）的一間航空研究設施發生大火、造成7人死亡，另外還有數十人受傷。

根據報導，該研究設施用於研發希望投入烏克蘭戰爭使用的「伊斯坎德爾飛彈」（SS-26），推特上曝光的影片中可以見到火勢大道從窗戶中竄出，更一邊冒出濃濃黑煙。

消息人士指出「我們目前確認有7人死亡」，隨後補充說「傷亡人數可能會增加」。緊急服務部門指出火災發生在2500平方公尺的區域，火勢目前已經被救援人員撲滅。

據悉，至少有25人因煙霧而受傷，其他人則是從窗戶跳下逃生後受傷，初步調查結果指出是由於短路故障而在該研究設施二樓爆發大火。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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