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俄烏戰事推升避險需求 世上最大金塊價值突破22億日圓

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
重達250公斤的世上最大金塊，2015年公開展示時的價值約4億日圓，隨著近日金價飆升，當前價值漲到22億日圓。伊豆市觀光信息網站
重達250公斤的世上最大金塊，2015年公開展示時的價值約4億日圓，隨著近日金價飆升，當前價值漲到22億日圓。伊豆市觀光信息網站

隨著俄烏戰事加劇全球局勢動盪、商品季格飆漲，避險資產需求升高，全球最大的金塊價值近來已超過22億日圓（1,710萬美元），較2005年剛亮相時猛漲五倍以上。

日本共同社報導，這塊世上最大金塊重250公斤，是日本靜岡縣伊豆市土肥金山公園的展示品，2015年鑄成後，便獲得金氏世界紀錄認證為全世界最大金塊，同年7月公開展示時的價值約4億日圓。

金塊製造商田中貴金屬工業指出，截至20日，含稅後的黃金價格為每公克8,969日圓（約70美元）。

黃金常被視為動盪時期的避險資產，過去兩年來新冠疫情肆虐，加上近來俄羅斯對烏國動武，加劇時局的不穩定性，帶動金價走高。

此外，最近日圓兌美元匯率狂貶，也是這座巨無霸金塊價值暴漲的原因之一，美元是國際黃金交易的計價貨幣。

金價 日本 俄羅斯

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