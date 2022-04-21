快訊

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擔心寶貝千金不回家？普亭遭傳不准長女出國旅遊慶生

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
普亭長女瑪麗亞．沃朗索娃。擷取自推特
普亭長女瑪麗亞．沃朗索娃。擷取自推特

英國每日郵報報導，俄國總統普亭遭傳似乎擔心長女瑪麗亞．沃朗索娃（Maria Vorontsova）不願回俄國，因此禁止她出國度假慶祝37歲生日

每日郵報根據莫斯科一則報導指出，瑪麗亞．沃朗索娃原本希望下周飛往相對「友好」的國家，進行熱帶海灘度假之旅，慶祝37歲生日。

前克里姆林宮情報人士開設的Telegram頻道General SVR指出，瑪麗亞．沃朗索娃還打算與離婚後結交的33歲新男友納戈爾尼（Yevgeny Nagorny）同行，「但普亭斷然拒絕，並加強對瑪麗亞的安全保護。根據我們的情報來源，普亭長女瑪麗亞似乎不打算回俄國」。

General SVR最初被指披露消息不實，但先前爆料普亭有多種嚴重健康問題的情報，與西方國家情報機構的說法相符，因此被認為具有參考價值。

瑪麗亞．沃朗索娃是普亭與前妻柳德米拉．什克雷涅娃的長女（Lyudmila Shkrebneva），目前是俄國衛生部國家內分泌醫學研究中心首席研究員，與前夫荷蘭裔商人法森（Jorrit Faassen）育有一名8歲的兒子。她也名列西方國家制裁名單，被禁止前往西方國家。

瑪麗亞的新男友納戈爾尼曾就讀俄國莫斯科財經法律大學海關系，後來在報關行和肥料公司工作，似乎展現出反普亭的態度，「對反對派議程感興趣」。

俄國獨立新聞媒體梅杜扎（Meduza）和Nastoyashchee Vremya調查顯示，納戈爾尼與瑪麗亞見面後，得到一份約年薪9萬英鎊的工作，並被安置在擁有三房、四間衛浴、一間儲藏室、圖書館、燃木壁爐及私人陽台的豪華安全住宅。

普亭 莫斯科 生日

延伸閱讀

看衰烏俄和談⋯強生：與普亭交涉如與鱷魚談判 「腿已在他嘴裡」

普亭下令停攻亞速鋼鐵廠 封到「一隻蒼蠅也飛不進去」

普亭「另類助攻」 瑞典芬蘭支持加入北約民調創新高

俄大亨嚴厲批俄屠殺「爛軍隊」 喊話西方：讓普亭退場

相關新聞

馬克宏、雷朋激辯 互貼親俄標籤

法國將於廿四日舉行總統決選投票，兩名候選人廿日參加選前唯一一場電視辯論會。爭取連任的總統馬克宏抓住對手雷朋向俄國銀行融資...

國會大選首辯 澳兩黨魁互批親中

澳洲將於下月廿一日舉行國會選舉，廿日舉辦首場黨魁電視辯論會。自由黨籍總理莫里森和在野工黨黨魁艾班尼西就中國大陸政策槓上，...

法大選辯論 馬克宏聲勢壯

法國總統馬克宏和極右派的挑戰者雷朋20日在電視辯論會上，相互攻訐，希望能在24日的決選投票勝出。辯論後的民調顯示，馬克宏...

擔心寶貝千金不回家？普亭遭傳不准長女出國旅遊慶生

英國每日郵報報導，俄國總統普亭遭傳似乎擔心長女瑪麗亞．沃朗索娃（Maria Vorontsova）不願回俄國，因此禁止她...

中日建交50周年前夕 日民調：61.6%民眾支持對中強硬

大陸外交部近期已開始進行與日本各界的「中日邦交正常化50周年」活動，然而日本外務省的民調顯示，有高達六成民眾認為日本政府...

差別待遇？劉在錫節目邀尹錫悅挨批 被爆曾拒訪文在寅

由南韓知名主持人劉在錫主持的tvN電視台綜藝「劉QUIZ」，日前邀請下屆總統尹錫悅上節目而受到外界批評，現任總統文在寅政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。