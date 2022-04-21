北韓重要節日爆衝突！女大生遭性騷、衣服被扯破 兩校學生下場慘了

4月15日的「太陽節」是北韓最重要的節日之一，也是北韓已故領導人金日成的生日，當天有閱兵及舞會活動，舉國上下都相當重視這個日子。然而，今年的「太陽節」活動前夕卻爆出重大醜聞，一名男大生在籌備過程中性騷擾他校的女大生，進而引發兩校衝突，還有女學生的衣服被當場扯破，場面極度混亂。

根據《每日北韓》報導，事件發生在本月9日，清津礦山金屬大學與吳仲洽清津第一師範大學共同準備「太陽節」的表演內容，不料過程中竟爆出插曲。清津礦山金屬大學的男大生一時起色心，竟性騷擾他校的女學生，所幸女學生的同學趕緊出面制止，並將她帶離現場。

男大生伸出狼爪後還無任何悔意，更辯稱「你們學校的女生很可愛啊，想跟她認識一下有什麼不對嗎？」，輕浮的態度引起他人不滿，進而引爆兩校的肢體衝突。鬥毆場面相當混亂，更有女學生的衣服被當眾扯破，使雙方衝突也越發激烈。

經通報後，清津公安立刻抵達現場制止雙方鬥毆，並逮捕近28名學生。消息人士也透露，「太陽節」是相當重要的節日，學生們在這時間爆發嚴重衝突，恐將受到嚴厲懲罰。