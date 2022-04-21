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英國女王96歲大壽 將在山均漢姆堡低調度過
英國倫敦明天將鳴放禮炮，慶祝女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）96歲大壽，但女王自己應該會低調度過生日。
英國王室這1年風雨不斷，除了女王健康讓人擔心，王位問題也引發關注。
英國首都倫敦的倫敦塔（Tower of London）與海德公園（Hyde Park）明天將鳴放禮炮，軍樂隊也將演奏「生日快樂」歌。
女王依循18世紀以來的傳統每年過2個生日，除了本身的生日之外，通常還會在天氣較溫暖的6月舉行官方慶生活動。
今年的官方慶生活動落在6月2日至5日這4天，和慶祝女王登基70週年活動一同舉行。
英國媒體表示，女王已從溫莎城堡（WindsorCastle）的家搭直升機前往英格蘭東部的山均漢姆堡（Sandringham Estate）慶生。
英國「每日鏡報」（Daily Mirror）引述不具名王室消息人士指出，由於女王最近健康狀況不佳，從溫莎城堡前往山均漢姆堡過生日算是一大進步。
女王去年10月在醫院留院觀察1晚後，接受醫師建議大幅減少公開活動。
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