中國干預南太平洋？ 澳、紐提高戒備

中國與索羅門群島簽訂安全協議，國際警告，此舉將威脅南平太洋地區安全！但索羅門群島總理索加瓦雷反駁表示，該協議將強化該國應對危難的能力，讓國防更「多元化」。但澳、紐外交部長都不滿該協議通過，表示此協議過程缺乏透明度。

中國伸手南太平洋

《華盛頓郵報》報導，南太平洋上的索羅門群島20日與中國簽署了安全協議，規定「索羅門群島可根據自身需求，要求中國派遣警察、武警與軍事人員等單位，協助維護社會秩序，保護該國人民的生命財產安全」，引發澳洲、紐西蘭與美國的高度警戒，擔憂中國將加劇該地區的緊張局勢。

但索加瓦雷對此駁斥表示，該協議將加強國內警察應對緊急危難的能力，保證將以「國家利益」為原則，盡力維持所有人的生命財產與國家基礎建設。他強調，與中國的安全協議不會「破壞該地區的和平」，且沒有放棄與澳洲與紐西蘭現有的安全協議，而是試圖讓國防更加「多元化」。

紐西蘭坎特伯雷大學教授瑪麗布雷迪表示，該協議成立，顯示了澳洲與美國需要改變對南太平洋地區的態度。她指出，澳洲當局應順應索加瓦雷的「安全夥伴多元化」的說法，邀請該國與美國簽署安全協議。

澳、紐視為外交失敗

《BBC》報導，儘管索加瓦雷如此表示，許多政治人物仍不買帳。澳洲外交部長佩恩就說，該協議「令人深感失望，且協議過程缺乏透明」，並說南太平洋共同組成大家族才是最能滿足該地區的安全需求，暗指中國不該伸手干涉南太平洋地區。紐西蘭外交部長馬胡塔也說，對索羅門群島達成該協議感到「難過」。

澳洲反對黨工黨將此協議稱為「80年來澳洲在太平洋外交政策上最大的失敗」。總理莫里森則否認此說法表示，澳洲不可能到處「告訴太平洋島嶼的政治領導人們說，他們該做什麼或不該做什麼」，並透露中國已經向許多太平洋地區國家提出類似的協議。

索羅門群島位於世界上具有戰略意義但政治動蕩的南太平洋地區，捲入許多複雜的地緣政治角力中，如二戰時期就發生過「瓜達爾卡納爾島戰役」，日軍在與太平洋聯軍於此地交戰後落敗。而2019年，該國與台灣斷交、並與中國建交的舉止，更隱隱顯露在美中新冷戰中，向北京當局靠攏的傾向。

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