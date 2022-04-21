尼加拉瓜專制加劇 關25非營利組織

還有人能阻止尼加拉瓜總統奧蒂嘉專橫獨斷嗎？尼加拉瓜議會20日宣布，境內有25個NGO（非營利組織）違反該國法律、且並未正確揭露財務狀況，因此宣布將這些NGO關閉。奧蒂嘉政府自2018年鎮壓反政府示威後，目前已將境內163個NGO關閉，國際雖然強力抨擊，但都無法阻止奧蒂嘉擴權的腳步。

恐由政府接管

根據《半島電視台》報導，尼加拉瓜議會20日以74票贊成、15票棄權，表決通過將尼加拉瓜境內25個NGO關閉。議會給出的理由是這些組織違反該國法律，且未公開透明組織的財務狀況，但其中一個NGO的領導人卡摩拉受訪時直言，政府不容許批評、紀錄違反人權的組織存在。

《瑞士資訊》報導提到，親政府的國會議員納瓦羅表示，國會還決定把這些非政府組織由政府接管，許多非政府組織私底下都有小金庫運作，必須都調查出來。而在政府接管後，這些組織還是可以在商業部的監管下良好運作。

國際難阻擋專制

尼加拉瓜去年舉行總統大選，在現任總統奧蒂嘉想要連任第四屆的情況下，他發動警察，以叛國等罪名大量逮捕反對派候選人與意見領袖。上台後他甚至變本加厲繼續抓人，引發許多國家不滿，包括哥斯大黎加、西班牙、墨西哥等國都將該國大使召回表達抗議。

連尼加拉瓜在美洲組織的大使都在上個月辭職，抗議政府對人權的踐踏與打壓言論自由，歐盟、美國也多次呼籲奧蒂嘉政府釋放反對派與異議人士，但尼加拉瓜政府仍一意孤行，且尼加拉瓜政府2021年與我國斷交，轉而向中國建交，宣示了尼加拉瓜政府不完全靠攏西方的外交立場。

由於2018年該國爆發嚴重反政府示威，奧蒂嘉在度過政治危機後，對反對派的打壓力度便逐漸上升，至今已經關閉163個NGO。

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