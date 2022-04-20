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普亭好友陳屍豪宅「死因成謎」 孕妻、女兒身上留有槍傷同喪命

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。圖／取自推特
俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡。圖／取自推特

俄國總統普亭好友、51歲天然氣工業銀行前總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日被發現在莫斯科的自宅身亡，懷孕中的47歲妻子和13歲女兒也陳屍現場，三人身上都有槍傷。

俄國官媒報導，阿瓦耶夫的26歲女兒安娜斯塔希亞因為聯絡不上家人，返回位於14樓的豪宅查看，發現雙親和妹妺遭殺害。

澳洲天空新聞報導，阿瓦耶夫在豪宅內存放至少13件武器，被發現時手上握著手槍，初判他可能槍殺妻女後自殺。不過俄國警方表示，仍在調查阿瓦耶夫的工作及交友關係是否有關。

關於這起槍殺案眾說紛紜，有報導稱阿瓦耶夫的妻子葉蓮娜和司機有染，腹中胎兒不是他的孩子。有鄰居宣稱俄烏戰爭導致西方大舉制裁俄國，阿瓦耶夫的事業出垷經營危機，他為此苦惱。

另有鄰居認為阿瓦耶夫不可能殺害自己的家人，且批評治安太差，竟有人能夠闖入豪宅槍殺富豪。

阿瓦耶夫據稱和普亭私交甚篤，他也曾擔任克里姆林宮官員。

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普亭 莫斯科

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