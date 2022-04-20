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毒品攻防戰 約旦力阻敘利亞運毒

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
一場堪稱國與國的對抗，在毒品販售產業鏈出現，約旦嗆要與敘利亞販毒團體定枯枝。(photo from wikimedia)
一場堪稱國與國的對抗，在毒品販售產業鏈出現，約旦嗆要與敘利亞販毒團體定枯枝。(photo from wikimedia)

中東國家約旦真的發火了，要向敘利亞邊境瘋狂流入的毒品開戰！Captagon是高成癮性的安非他命，更被稱為「窮人的古柯鹼」，是敘利亞傾國之力包庇、輸出鄰國的最賺商品，價值數十億美元的毒品鏈想要賣到各個海灣國家，約旦就是不可避免的路徑，約旦軍隊這3年攔截的毒品暴增，誓言要對半毒梟、半軍隊的不法出口宣戰，不願讓毒品毀了該國人民。

窮人古柯鹼

根據《英國廣播公司》報導，近期約旦北部邊境常見衝突，軍隊指出，配備軍火的毒梟如同訓練有素的犯罪組織，更擁有造價高昂的無人機與訂製車載，試圖運送毒品闖邊境。近期雙方駁火後，有約旦士兵陣亡，讓約旦軍方決定不忍了，宣布開槍政策，威脅再來會直接開火。

究竟是什麼毒品，其運輸、護衛的團隊如此囂張且強大？《中東之眼》報導，邊境運輸的就是Captagon，這是一種具高成癮性的安非他命，由於生產成本便宜（多在敘利亞和黎巴嫩），能迅速讓上癮者轉試其他更嚴重的毒品如冰毒，類似於毒品界的入門款，容易獲取且便宜，讓其得名窮人的古柯鹼，雖說低廉，但去年在中東的販售估值超過57億美元，主力出口國是敘利亞，主要消費國是沙烏地阿拉伯。

敘國力挺毒品出口

敘利亞經濟在十年戰爭（內戰）中崩毀，更受到國際制裁，故毒品出口的收入遠超其他合法出口商品，敘國堪稱是傾全國之力來販毒，生產地區是阿薩德政權控制區，連銷售、運輸的背後，都有總統阿薩德的弟弟，指揮陸軍第四裝甲師的身影。

之所以與約旦扯上關係，是因約旦的地理位置，若要傾銷Captagon到海灣國家，不得不路經約旦。約旦這3年攔截的毒品量一年比一年暴增，去年攔截的價值估計達35億美元（除了Captagon還有大麻等），當局擔心這些毒品會摧毀該國國民的經濟與健康，約旦邊防軍不只一次與這些半毒梟、半軍團的武裝團體交手。

此外，《耶路撒冷日報》也報導，這場毒品大戰甚至牽扯到外交衝突，在這條Captagon產業鏈中，參與者不只敘利亞，連武裝份子真主黨、哈馬斯都位列其中，而伊朗為了支持哈馬斯組織，也參一腳，令人遺憾。

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