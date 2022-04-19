巴基斯坦政客為何打反美牌？從歷史背景解析

在經過今年4月10日的不信任投票後，伊姆蘭·汗被免職之前曾聲稱美國支持的陰謀意圖推翻他的政府，試圖借此維護他的權力。這位前總理的計劃沒有成功，但他的反美言論成功使得許多人在他下台後走上街頭，大聲抗議 「外國干涉」。

在通過不信任投票罷免後，陷入困境的伊姆蘭·汗聲稱，由於他們不服從華盛頓的命令，美國總統拜登的政府正在支持一個由巴基斯坦反對黨組成的聯盟進行「政權更迭」。伊姆蘭·汗還將新當選的總理謝裡夫（Shahbaz Sharif）稱為「美國的傀儡」。華盛頓否認這些指控，而巴基斯坦反對派則將伊姆蘭·汗的言論斥為政治誹謗，新總理謝裡夫已承諾重新平衡與美國的外交政策關係。

巴基斯坦反美主義的歷史

長期以來，反美主義一直是巴基斯坦政治家的工具。公眾反美的強大暗流在冷戰期間發展起來，並在911事件後繼續存在。在過去的幾十年裡，一些巴基斯坦領導人皆曾指責華盛頓干預國內政治。

1970年代，總理布托（Zulfiqar Ali Bhutto）聲稱美國懷有陰謀，試圖迫使他下台。2007年，在「反恐戰爭」的敏感期間，獨裁者穆沙拉夫（Pervez Musharraf ）將巴基斯坦部落地區的安全危機歸咎於美國。2011年殺死賓拉登（Osama bin Laden）的突襲行動進一步削弱了兩國間的信任，美國官員當時強烈指責巴基斯坦的軍事機構窩藏了華盛頓最想找到的恐怖分子。

另一方面，巴基斯坦的宗教派別也將美國描繪成對穆斯林世界的威脅。美國威爾遜國際學者中心的南亞專家庫格爾曼（Michael Kugelman）說：「宗教激進派對美國的描述，與人們從伊姆蘭·汗等一些民粹主義政治家那裡聽到的內容並無兩樣。」前巴基斯坦駐美國大使洛迪（Maleeha Lodhi）認為，伊姆蘭·汗正在「激發許多巴基斯坦人對這種關係的怨恨」。

巴基斯坦公眾怨恨的還有該國的政治精英，這群人經常被指控腐敗或無能。華盛頓哈德遜研究所中南亞主任哈卡尼（Husain Haqqani）告訴德國之聲，反美言論常常被用來將人們的關注引導至國外的威脅而非國內的失敗。

他說：「陰謀論盛行，因為它們讓無權無勢的人覺得他們的無權無勢並不是因為做錯了什麼。而是因為有人在密謀，讓他們無用武之地。」哈卡尼補充說，伊姆蘭·汗在巴基斯坦經濟下滑的時候曾持續發表反美言論。

美國的觀點是什麼？

華盛頓否認了伊姆蘭·汗關於外國干涉的說法：一位美國國務院官員告訴德國之聲，美國「支持和平維護憲法和民主原則」，並且不會「偏好支持某一個政黨」。

然而，巴基斯坦的反美主義有可能使兩國關係降到冰點。格爾曼指出，2009年美國一項旨在增加對巴基斯坦民事援助的法案已經成為緊張局勢的根源。盡管華盛頓希望借此舉證明美國與巴基斯坦有廣泛的合作關係，但一些巴基斯坦人卻認為這其中有不可告人的目的。格爾曼指出：反美的抗議聲浪可能是由巴基斯坦軍事機構或其他國家機關助長的。 」

巴基斯坦的下一步外交政策是什麼？

巴基斯坦新任總理謝裡夫表示，他的目標是與中國和美國同時合作，甚至還談到了改善與宿敵印度的關係。必須列入考量的還有地緣政治的限制，隨著中國迅速成為巴基斯坦最親密的盟友，同時又是美國的主要競爭對手，目前還不清楚美巴關係會受到什麼影響。但專家懷疑，從長遠來看，巴基斯坦的反美主義會使與華盛頓的雙邊關係更加緊張。

巴基斯坦與俄羅斯的關係也很密切，伊姆蘭·汗在烏克蘭戰爭開始的那天訪問了莫斯科，巴基斯坦還在譴責俄羅斯入侵的聯合國決議中投了棄權票。巴基斯坦陸軍司令最近稱，美國並未滿足巴基斯坦的國防需求。對此，國際關係專家Huma Baqai告訴德國之聲：「這是巴基斯坦現在明顯傾向北京的主要原因。」

儘管與中國的關係越來越密切，巴基斯坦的軍方正在小心翼翼地避免疏遠美國。五角大廈也表示，它希望繼續同巴基斯坦的武裝部隊保持健康的關係。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】