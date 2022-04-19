快訊

國銀在大陸又爆踩雷 3家台資銀行踩雷6500萬美元

瑞典極右暴亂：火燒古蘭經的仇恨自由？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高招？法國總統決選投票倒數 馬克宏發布「露毛照」催票

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
法國總統大選的第二輪投票將於24日登場，現任總統馬克宏的專用攝影師17日發布一組非正式影像，其中包括一張他露出毛茸茸胸膛的照片（圖）。多家媒體指出，馬克宏此舉目的在力求爭取更多選民的支持。照片翻攝：IG/soazigdelamoissonniere
法國總統大選的第二輪投票將於24日登場，現任總統馬克宏的專用攝影師17日發布一組非正式影像，其中包括一張他露出毛茸茸胸膛的照片（圖）。多家媒體指出，馬克宏此舉目的在力求爭取更多選民的支持。照片翻攝：IG/soazigdelamoissonniere

法國總統大選的第二輪投票將於24日登場，並由現任總統馬克宏與右翼候選人瑪蘅．雷朋二度對決，選情到目前仍勢均力敵。外媒報導，馬克宏17日發布一組非正式影像，其中包括一張露出毛茸茸胸膛的照片，力求爭取更多選民的支持。

GB News報導，馬克宏的專用攝影師莫索尼耶（Soazig De La Moissonnière）在IG貼出數張他赴馬賽競選造勢的幕後照片。一張抓拍照（Candid Photo）可見到馬克宏將白襯衫鈕扣解開一半，露出濃密的大量深棕色胸毛，臉上則掛著大大的滿足笑容，整個人慵懶地躺在淺棕色沙發上。

對於馬克宏釋出露胸毛照，GB News認為目的在爭取年輕選票。野獸日報也在一篇報導提及，身為中間派的馬克宏為打贏大選，極為迫切需要影響左派選民轉向支持他，這個使命會激勵他擁抱盡可能多的年輕意符（Signifiers）。報導也指部分評論員聲稱馬克宏的胸毛經過修圖進行強化，其他評論員則推測他正試圖藉由展露胸毛與身旁放置兩部手機，「表達法國傳統價值」以吸引保守派選民。

每日郵報專欄作家布里克（Samantha Brick）則指出，在法國談到政治噱頭時，馬克宏發布露胸毛的照片堪稱高招，直指這不是什麼選戰策士希望大家相信的漏網鏡頭，馬克宏發布照片時完全知道自己正在做什麼，也顯然完全經過計算。像她自己就認為馬克宏需要女性選票，而一個簡單事實就是法國女子喜歡毛茸茸的胸膛，覺得陽剛、性感、安全與令人安心，正是她們想在領導者身上看到的一切。

擁有法國公民權的布里克在文章最後也坦承，要是她說第二輪投票時沒想到馬克宏的眾多形象，那她就是在說謊。

馬克宏 法國

延伸閱讀

法國大選移民議題對立 雷朋大砍馬克宏低調緊縮

馬克宏領先擴大 打「環保牌」搶年輕綠色選民奏效

民調66%極左翼選民不支持馬克宏 法大選寧願投廢票

澤倫斯基：邀馬克宏親眼見證俄軍的「種族滅絕行為」

相關新聞

高招？法國總統決選投票倒數 馬克宏發布「露毛照」催票

法國總統大選的第二輪投票將於24日登場，並由現任總統馬克宏與右翼候選人瑪蘅．雷朋二度對決，選情到目前仍勢均力敵。外媒報導...

就是要你毀約！美澳接力壓迫索羅門群島毀棄與北京合約

索羅門群島準備與中國簽署的一項安全協議引起美國及地區國家高度關切。白宮18日表示，白宮印太事務協調總監坎伯（Kurt C...

朝試射新型飛彈 專家：目標南韓首都圈

南韓航空大學教授張泳根18日說，北韓16日發射的新型戰術導向武器，是以南韓首都圈為主要攻擊目標的小型化短程彈道飛彈。這是...

瑞典極右派之亂：在復活節燒《古蘭經》的仇恨自由？

「在復活節焚燒《古蘭經》...也是一種自由嗎？」在上周復活節假期、同時也是穆斯林的齋戒月期間，來自丹麥的極右派政治人物帕魯丹（Rasmus Paludan）在瑞典一場政治示威中焚燒《可蘭經》，造成嚴重警民衝突。從上周五開始，瑞典南方多個城市陸續爆發多點示威，焚燒警車公車、設置路障；警方亦展開驅離，混亂中有民眾中彈受傷。目前共計超過40人被捕，26名警察和14名民眾受傷，被捕者中至少有4名未成年人。瑞典首相馬格達萊娜·安德森隨即譴責了本次暴力事件，她表示，儘管對帕魯丹的仇恨觀點感到厭惡，但「以暴力回應他們是『不可接受、不負責任和非法的』行為。」

喀布爾男子中學連3爆 傳至少4死14傷

根據阿富汗安全和衛生官員，首都喀布爾（Kabul）西部一所男子中學今天驚傳3次爆炸，當地醫院護理長表示，爆炸造成至少4死...

台灣網路防禦脆弱 共軍開戰先斷海底電纜將更有勝算？

俄烏戰爭中，基輔成功保護網路通訊，線上反擊莫斯科的宣傳戰，並贏得國際支持，這顯示戰爭期間保持網路連線的重要。然而相較於烏克蘭，台灣對於網路連線的保護脆弱得多。中國觀察烏克蘭對網路媒體的有效利用可能會判斷，如果侵台先攻擊海底電纜、切斷我們與世界的聯繫，那麼勝算將大幅提高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。