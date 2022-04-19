專家：北韓正準備核試 致力在核政策上做出驚人改變

美國密德伯里國際研究學院武器控制專家路易斯（Jeffrey Lewis）17日說，北韓目前有能力對美國使用少量核武器，最終希望擁有更多的核武器，以便遭入侵時用來對付駐韓及駐日的美軍。

他告訴CNBC說：「他們有一些核威懾力，但我認為，北韓真正從根本上想要的是，若他們認為遭入侵時，他們能使用更多核武器來對付南韓與日本的美軍。這是他們處理核武器方式發生的一部分驚人改變，這種改變事實上是為了讓自己能在即將遭入侵時，先使用核武器。」

他還表示，北韓真的在致力於改變核政策，並指平壤正準備進行核武器試驗。「從某種意義上說，北韓開始強硬起來。他們不認為受到2018年外交時期開始時所做承諾的束縛，我們也看到核試驗場有很多活動。」路透報導指出，上月拍攝的衛星影像顯示，北韓之前進行所有核試驗的地點正進行建設。