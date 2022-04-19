聽新聞
test
0:00 / 0:00
專家：北韓正準備核試 致力在核政策上做出驚人改變
美國密德伯里國際研究學院武器控制專家路易斯（Jeffrey Lewis）17日說，北韓目前有能力對美國使用少量核武器，最終希望擁有更多的核武器，以便遭入侵時用來對付駐韓及駐日的美軍。
他告訴CNBC說：「他們有一些核威懾力，但我認為，北韓真正從根本上想要的是，若他們認為遭入侵時，他們能使用更多核武器來對付南韓與日本的美軍。這是他們處理核武器方式發生的一部分驚人改變，這種改變事實上是為了讓自己能在即將遭入侵時，先使用核武器。」
他還表示，北韓真的在致力於改變核政策，並指平壤正準備進行核武器試驗。「從某種意義上說，北韓開始強硬起來。他們不認為受到2018年外交時期開始時所做承諾的束縛，我們也看到核試驗場有很多活動。」路透報導指出，上月拍攝的衛星影像顯示，北韓之前進行所有核試驗的地點正進行建設。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言