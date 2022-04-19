1萬5000公里成世界次長航班！莫斯科班機因禁飛令「大繞道」

根據「FlightRadar」獲得的數據，一架從莫斯科起飛的飛機因歐盟的飛行禁令而被迫繞行1萬5000公里之遠。

衛報報導，這架從莫斯科出發的飛機的任務是去接在西班牙被驅逐的俄羅斯外交官，然後飛往希臘。航班追蹤網站「FlightRadar」稱「雖然西班牙和希臘曾一次性讓飛機進入其領空，但這些航班目前只能在其他維持俄羅斯航班禁令的國家周圍飛行」。

據悉，這班飛機的航程總長度達到1萬5163公里，僅略低於目前世界上新加坡和紐約之間最長的航班。