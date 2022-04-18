專家：北韓16日試射的新戰術導向武器 目標為韓首都圈

南韓航空大學教授張泳根18日說，北韓16日發射的新型戰術導向武器，是以南韓首都圈為主要攻擊目標的小型化短程彈道飛彈。這是可以齊射的近程及短程彈道飛彈。

張泳根指出，北韓試圖對現有的伊斯坎德（Iskander）飛彈「KN-23」彈道飛彈進行多種改良。從北韓發出的照片來看，使用4根發射管的多管火箭炮一連發射4枚彈道飛彈。

張泳根認為，新型武器的設計未具有不規則機動性，北韓可能企圖將KN-23改良成低空飛行，以規避雷達探測的近程飛彈，突破南韓的飛彈防禦系統。據探測，此次試射的新型戰術導向武器的射程110公里，高度可達25公里。

張泳根預測，北韓將結合新型戰術導向武器，推進核彈頭小型化與輕量化，全面研發戰術核武器。

張泳根還表示，考量到核彈頭重量，以往推測北韓大概只有「蘆洞」飛彈可以攜帶，但在2019年全面研發固體燃料新型戰術飛彈後，北韓相繼成功試射KN-23與KN-24等，發射可靠性有長足進步，今後實現核彈頭小型化、輕量化後，上述戰術飛彈也可搭載核彈頭，屆時南韓將面臨直接的核威脅。