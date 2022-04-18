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軍政府特赦千名罪犯 緬甸人權仍未解

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
緬甸近期正在歡慶該國新年，有如潑水節等活動，軍政府也特赦超過1600名罪犯。（Photo by Open Buffalo on Flickr under C.C. License）
緬甸近期正在歡慶該國新年，有如潑水節等活動，軍政府也特赦超過1600名罪犯。（Photo by Open Buffalo on Flickr under C.C. License）

緬甸新年特赦超過1600名罪犯，該國軍政府終於釋出善意。國際組織統計，緬甸軍方推翻政權以來，逮捕超過1萬人，而軍政府此次為慶祝該國新年活動，決定進行特赦。但因特赦罪犯中並不包含政治犯，被視為政府的作秀之舉。抗議軍方的人士且已成立平行政府，宣稱控制該國大多農村地區，強勢反抗政府的統治。

特赦不包括政治犯

半島電視台》報導，緬甸軍政府為了慶祝該國傳統新年活動而進行特赦，陸續釋放該國各地的囚犯。軍政府國務秘書昂林德表示，「作為慶祝緬甸新年的活動之一，為人民帶來歡樂並解決人道問題是政府的要務」，預計有 1,619 名囚犯將在特赦下被釋放，主要是毒品犯與輕罪犯。

儘管該國軍政府於今年初已承諾恢復和平，但這次特赦不包含任何政治犯的狀況依舊引發爭議。緬甸軍隊於去年2月推翻民主政府以來，軍政府長期控制該國至今。根據國際協會數據統計，這段期間以來有超過13282人被逮捕、1756人被軍方殺害。

該國政治犯協會前成員敦吉說，許多政治犯被軍政府領導人敏昂萊扣押為人質，以維持軍政府正常運作，所以沒有政治犯被釋放的狀況很正常，因為「他（敏昂萊）知道，如果釋放政治犯，他們只會再度反抗自己。」

新年下的暗潮洶湧

然而，在緬甸歡快新年節慶的檯面下，仍暗藏抗議者與軍政府的角力。反對軍事統治的抗議者於新年發起了數天的活動，呼籲民主改革、釋放犯人。目前軍方反對者也建立與軍政府對立的平行政府，並在新年致詞中曾表示，「民兵和少數民族武裝力量，已控制了該國大部分農村地區」，強勢反抗軍政府的控制。

緬甸的過去民主紀錄可以說是劣跡斑斑，該國過去長期受到軍政府統治， 1990年才開放選舉，但當選人翁山蘇姬隨即遭到軟禁。直到2015年緬甸才又再度進行公開競爭的國會大選，由翁山與總統登盛當選為領導人。

BBC》報導，民主政府成立不到7年，該國軍方再度推翻掌握政權的翁山蘇姬，並拒絕民主化改革，宣布進入進入一年的緊急狀態，今年1月底更宣布緊急狀態再延長6個月。如今，緬甸仍有許多罷工、示威事件，仰光、曼德勒等大城市更發生爆炸事件。

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緬甸 特赦

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