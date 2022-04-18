澤倫斯基：邀馬克宏親眼見證俄軍的「種族滅絕行為」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，他已邀請法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問烏克蘭，並親眼看看俄羅斯軍隊實施「種族滅絕」的證據，先前馬克宏一直避免使用這個詞。

衛報報導，澤倫斯基在17日播出的CNN採訪中提到「我昨天和他（馬克宏）談過，我只是告訴他，我希望他明白這不是戰爭、而是種族滅絕。有機會我會邀請他來看看，我相信他會明白的」。

此外，澤倫斯基認為馬克宏迴避使用「種族滅絕」一詞，因為他認為這會損害與俄羅斯進行外交接觸的機會，並強調馬克宏拒絕使用這個詞「對我們來說非常痛苦」。

馬克宏14日告訴法國廣播電台「在沒有得出所有結論的情況下進行口頭升級對烏克蘭沒有幫助，『種族滅絕』這個詞是有含意的，且需要在法律上進行描述，而非由政客來描述」。