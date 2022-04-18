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船身傾斜、失火冒黑煙 疑似莫斯科號「沉船前照片」曝
俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）14日遭烏軍以「海王星」（Neptune）反艦飛彈擊中沉沒，一張未經證實、疑似是莫斯科號在海上遇難的照片已在網上瘋傳。
多家外媒報導，從曝光的照片中可以見到船艦的損壞非常明顯、並起了明顯的大火，沿著船體上部邊緣都可以看到燒焦，表明內部有大範圍的火災損壞，而它的救生筏已經全部部署在船尾附近。
軍事觀察人士認為這張照片的真實性相當高，倫敦國王學院戰爭研究系的博士生李（Rob Lee）在推特上表示「看起來像一張合理的照片」。專門分享情報的知名推特帳號「OSINTtechnical」也指出「我無法驗證其真實性，但這是艘俄羅斯的「光榮級巡洋艦」（Slava-class cruiser），我認為從未有一艘會以這種方式被摧毀」。
縱使烏克蘭軍方聲稱是用飛彈擊沉莫斯科號，但俄羅斯仍堅稱是船艦起火後導致沉沒，並強調船上人員都順利撤離。
#Ukraine: The first image of the guided missile cruiser Moskva of the Russian Navy that sank a few days ago, via @Bormanike.— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 17, 2022
Depending on the side you choose to believe, the ship was either hit by 2x R-360 "Neptun" ASMs, or suffered a catastrophic ammunition fire. You decide. pic.twitter.com/CTRNAKT9ES
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