日韓關係有望破冰？傳岸田文雄、尹錫悅將重啟對話

日韓關係新態度？日本當局16日有消息傳出，認真考慮與即將上任的尹錫悅進行高層對話，作為對尹錫悅願意改善糟糕雙邊關係的回應。南韓即將卸任的文在寅當局與日本有好一段時間未能深度對話，主要是因雙方對日本殖民時期的問題發生衝突，而當前針對北韓導彈問題與美國亞太關係，日韓都有意加強雙方合作，據傳下週南韓使團就會赴日商討外交關係。

前朝因歷史因素交惡

根據《日本共同通訊社》報導，日本政府消息人士16日表示，在南韓即將上任的總統尹錫悅不斷釋出善意後，當局認真考慮會進行深度的高層對話，雙方都有意將交惡的雙邊關係翻篇，重啟外交友善、且有具體作為的合作。

過往日韓高層有好一陣子沒進行對話，主要是南韓的文氏政權對日本殖民時期的問題，包含對被迫在軍妓院工作的慰安婦、戰時勞工補償等議題談不攏，歷史糾紛惡化雙方關係。

但在保守派的尹錫悅勝選後，他對日韓雙邊關係有別與前朝，尹錫悅提到，日韓本應是在外交安全與經濟發展的密切合作夥伴，得儘速解決當下棘手的歷史性問題，一同邁向未來的合作。而日本高級官員也傳出，態度與文在寅當局不同，相當歡迎新政權赴日。雙方顯然認為，面對北韓導彈議題，以及美國對亞太關係，先攜手合作比較重要。

日本誰出席尹就職典禮？

彭博社報導，尹錫悅計劃在下週就派遣使團赴日，初步商討高層對話的機會，據信會派出（尹派）人民力量黨的議員鄭晉碩（音譯）領軍七人代表團，該小組包含外交關係教授，故被推測會簡單討論日韓的雙邊關係與北韓議題。

在尹錫悅拍胸脯保證任內會改善日韓關係後，即將於5月10日入主青瓦台的就職典禮上，誰會出席成為媒體關注焦點。當年朴槿惠就職時，日本是由副相麻生太郎出席；而文在寅則僅與時任日相的安倍進行電話聯繫。對此，日本外相林芳正表示目前尚未確定人選，首爾當局則希望是岸田政府的高級官員出席。

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