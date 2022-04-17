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60年首見慘重洪災 曝南非基建沉痾

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
南非遭遇「前所未見的」洪災，東南部德班市（Durban）災情慘重。 圖／法新社
南非遭遇「前所未見的」洪災，東南部德班市（Durban）災情慘重。 圖／法新社

南非60年來首見的最恐怖洪災，上週重挫該國第三大城市，當局將本次「德班」洪災歸咎於極端氣候，慘遭專家打臉。氣象機構提到，造成本次洪災的是當地典型的沿海天氣，而城市規劃專家霍普砲轟，最大問題是基礎建設，當地4分之1人口居住在非正規區域；這也源自歷史因素，在1990年代種族隔離制度結束後，當局針對湧入德班的人口未有良善規劃。

當局藉口甩鍋

根據《英國廣播公司》報導，南非日前發生60年來難見的恐怖洪災，德班洪災襲擊該國東岸的第三大人口大城，當前政府已宣布東部地區進入災害急難狀態，過去一週影響超過4萬多人，而總統拉馬福薩此前聲稱，德班洪災是氣候變遷、極端氣候的一部份，突傳嚴重的降雨量是罪魁禍首；對於災民聲稱的基礎建設差，他感到嗤之以鼻。

但拉馬福薩隨後慘遭打臉，據氣象機構（SAWS）說法，本次降雨是東部沿岸典型的天氣狀況，單純是充斥濕氣的暖空氣進入印度洋，隨著德班丘陵地形上升，帶起水氣形成降雨，單按照這些要說是極端氣候影響太過牽強，缺乏全面的降雨統計紀錄，無法說明極端氣候會如何反應在降雨量增量，還需要更多樣本才能證明。

不只如此，該國媒體更報導，人民的「基礎建設缺乏」說法更獲得專家背書。原本德班市長坤達聲稱，德班地區本來就是丘陵地帶，山體滑坡才會導致住宅區的重災，且嚴聲否認排水系統問題。

城市未有效規劃

但隨後，該國城市規劃專家霍普抨擊，崎嶇的地形只是一部份原因，更大的人為因素是城市規劃太差，該市超過4分之1的人口居住在非正規建築區，那些建築都沒有經過政府規劃，建材多使用劣質材料，且毫無秩序的遍佈於能蓋的空地，這些住宅根本抵擋不了災害。

霍普補充，這也是南非一些大型都市遇到的歷史遺留難題，原本城市內只允許白人居住，在1990年代該國種族隔離制度結束後，更多人口湧入城市，據官方統計，德班人口在1996年到2001年間增加2.3%，而每一代的政府都未能針對暴漲的新住民規劃建築用地，近幾年城市的人口流入幅度雖有放緩，但城市擴張速度還是遠超越政府作為，老舊資源與缺乏規劃成待解沉痾。

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建築 南非 氣候變遷

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