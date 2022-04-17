朝鮮慶祝金日成誕辰110周年 沒有閱兵

（德國之聲中文網）據朝鮮官媒周六（4月16日）報道，朝鮮以游行和晚會的形式慶祝已故領導人金日成誕辰110周年。報道說，慶祝活動於周五在平壤的主要廣場舉行，數千名表演者載歌載舞。

“太陽節”是朝鮮一年一度最大的法定假日。金日成是朝鮮建國主要領導人，出生於1912年4月15日，1994年逝世。今年的“太陽節”是金日成誕辰110周年紀念日。

朝鮮每年都紀念金日成誕辰，每逢五周年和十周年則有更加盛大的慶祝活動。

金正恩出席慶祝活動

朝鮮現任領導人金正恩出席了在平壤金日成廣場舉行的“全國聚會和公共游行”慶祝活動。據媒體報道，他沒有發表講話，而且今年的慶祝活動沒有閱兵。

金正恩還參觀了錦繡山太陽宮，金日成和他的兒子、朝鮮第二代領導人金正日的遺體就安放在那裡。

金正日於2011年底去世後，他的兒子金正恩成為朝鮮第三代領導人。

平壤的慶祝活動

新聞圖片顯示，平壤民眾在金日成和金正日的銅像周圍獻花並鞠躬致敬。

當天的慶祝活動上，跳舞的年輕人的著裝中既有西方服飾，也有色彩斑斕的傳統服飾。在金日成廣場附近的河岸，無數煙火發送到夜空。

跳舞的人們圍繞著中央的表演者轉圈。他們手舉黃花，組成朝鮮勞動黨的標志--錘子、鐮刀和毛筆。

朝鮮經常在重要的國家紀念日舉行展示新造導彈的大型閱兵儀式。

國際觀察者說，商業衛星圖像顯示，朝鮮此前曾准備進行閱兵。但截至周五晚間，並沒有看到閱兵儀式。

3月24日，朝鮮成功試射其有史以來最大的洲際彈道導彈之後，美國政府在聯合國安理會呼籲對朝鮮進行更嚴厲的國際制裁。

美國為首的國際制裁、新冠疫情帶來的封閉和統治者管理不善讓朝鮮經濟深陷困境。

（美聯社、法新社、法新社、德新社)

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