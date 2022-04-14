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阻中國擴張太平洋勢力 澳高官出訪索羅門群島

德國之聲 / 德國之聲

澳大利亞週三（4月13日）要求索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）不要與中國簽署一份有爭議的安全協議。上個月，一份洩露出來的安全協議草案在太平洋地區引起了震盪，特別是因為草案內容允許中國在索羅門群島進行安全和海軍部署的措施。

這項消息加劇了美國及其盟國對中國可能在南太平洋建立海軍基地的擔憂，因為它們認為這將使北京的海軍力量遠遠超出其國界。澳大利亞政府派遣太平洋部長塞塞利亞（Zed Seselja）前往索羅門群島首府霍尼亞拉，親自與該島國總理會面，這表明澳大利亞對這項即將簽署的協定的擔憂不斷上升。

塞塞利亞在事後的一份聲明中說，他要求索加瓦雷「考慮不簽署該協議」，並本著區域開放和透明的精神，與該地區的安全框架協商。他說：「我們歡迎索加瓦雷總理最近的聲明，即澳大利亞仍然是索羅門群島的首選安全伙伴，以及他承諾索羅門群島將永遠不會被成為外國勢力的軍事基地。」

塞塞利亞的出訪是西方國家對索羅門群島進行的一系列外交行動中的最新動作。此前，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）4月12日與索羅門群島外交部長傑裡邁勒（Jeremiah Manele ）就美國在29年後重啟駐霍尼亞拉大使館通話。

同日，謝爾曼在與澳大利亞外交部門負責人的通話中，強調了她對印太地區最近發展的關注。英國《金融時報》4月9日報導，白宮的最高亞洲官員坎貝爾（Kurt Campbell）也將在本月晚些時候訪問索羅門群島。

美高級將領：索羅門恐後悔

同日，正在澳大利亞出訪的美國海軍陸戰隊司令伯傑（David Berger）13日警告，中國提出深化與索羅門群島的安全關係將附帶條件。他表示：「我的父母告訴我，如果一項交易聽起來好得不像真的，它可能就是真的。」

伯傑13日在澳大利亞首都坎培拉發言時說，美國在與太平洋國家的交往中需要表現出謙遜，但也需要對潛在的長期後果持開放態度。

他回顧了二次大戰期間美國為了控制索羅門群島的瓜達爾卡納爾島而進行的鬥爭。當時美國與盟國試圖阻止日本在這個具有戰略意義的地方立足。他說：「在戰爭中，很多事情都會發生變化。索羅門群島的位置很重要，當時如此，現在也如此。」

他說，索羅門群島準備與中國簽署的安全協議是中國試圖擴大其影響力的 「另一個例子」。他對這個協議簽署的方式和對有關國家的後果表示關切。此前，索羅門群島總理索加瓦雷認為索羅門群島奉行的是「與所有人為友，不與任何人為敵」的外交政策，

伯傑暗示，與北京達成協議的國家可能會在未來後悔。他表示：「我們應該公開看待這個協議長期來說意味著什麼。換句話說，這是『嘿，我們帶著支票來了，我們帶著錢來了，我們想改善你們的港口、機場或汽車站』的延伸。這聽起來很好，直到六個月或一年之後。」

伯傑承認，美國在太平洋島國的洞察力是有限的，因此美國需要依靠澳大利亞這樣的盟友。他說：「我們不會總是擁有最好的觀點，最清楚的方向。我們必須了解鄰近地區，我們永遠不會像澳大利亞那樣了解太平洋地區。」

（法新社、美聯社）

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