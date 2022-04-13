丹麥將採購200萬錠碘片 防範核子事故

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
丹麥衛生部將採購200萬錠碘片，以預防爆發核子事故。 路透
丹麥衛生部將採購200萬錠碘片，以預防爆發核子事故。 路透

鑒於俄烏戰爭的疑慮，丹麥衛生部表示，將採購200萬錠碘片，若這個北歐國家附近發生核子事故，此舉便能保護丹麥民眾。首批碘片預計在兩到三個月內到貨。

路透報導，對烏克蘭可能爆發核子事故的疑慮，已促使歐洲各國囤積碘片。萬一暴露在輻射線下，碘片可以保護身體免受甲狀腺癌等疾病。

丹麥衛生部表示：「過去兩年的新冠疫情已告訴我們未雨綢繆的重要性，俄烏戰爭的爆發，反映這個世界的不可預測性。」

丹麥衛生部指出，離丹麥最近的烏克蘭核電廠，與丹麥相距超過900公里。丹麥衛生部長Magnus Heunicks也說，目前丹麥沒有具體的風險。

這些碘片庫存將用來防範丹麥附近的核電廠事故，離的比較近的是一些瑞典和德國的核電廠，或丹麥附近水域的核子動力船舶。

另據Nuclear Newswire報導，俄軍3月4日對烏克蘭紮波羅熱核電廠的辦公大樓開火時，引發各界對核子反應爐毀損的疑懼，恐重演1986年車諾比核災。然而，烏克蘭今日運轉的核子反應爐和當時的設計方式大大不同，本質上難以毀損。

此外，核電廠依規定必須要承受廣大範圍的自然災害，像是地震、龍捲風、野火、洪水，以及恐攻。烏克蘭的核電廠已有多層防護措施。在遭受攻擊時，核子反應爐能迅速關機，即便被斷電，也有緊急柴油發電機和電池，確保關鍵設備穩定運作，並為爐心提供足夠的冷卻。

萬一這些緊急設備都被破壞，恐降低冷卻爐心的能力，使爐心熔毀。然而，絕大多數的輻射線將被電廠的圍阻體阻擋，部分輻射可能外洩並在當地擴散，但對當地的健康影響可能不大。

丹麥 核電 烏克蘭

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