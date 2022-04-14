烏俄戰爭爆發...能源價格飆漲 大部分德國民眾不願「為自由受凍」

隨著俄烏戰爭爆發，高漲的能源價格德國民眾能夠直接感受到的一大影響之一。雖然在戰爭起始，有聲音呼籲多穿衣服，少取暖，減少對俄羅斯油氣資源依賴。這一呼籲也得到了一定程度的相應，但是一份最新民調結果顯示，大部分德國人不願意「為自由挨凍」。

進行調查的是德國阿倫斯巴赫民意調查研究所（Institut für Demoskopie Allensbach）。該所的最新一個從統計學上來說，具備代表性的民意調查結果顯示。目前德國民眾最大的擔憂就是價格上漲，有71%的受訪民眾持此態度。對價格上漲的擔憂一大部分來自對能源價格上漲的擔憂，其中62%的受訪民眾擔憂德國的能源供給並不安全。86%的民眾擔憂在接下來幾年的時間裡，德國可能會面臨能源供給方面的困境。與2019年相比，當時擔憂這一情景的民眾比例還只有26%。

為了表現出對烏克蘭的支持，德國前總統高克曾經在一次電視訪談節目中表示：為了應對目前的危機，民眾可以放棄一些生活上的舒適感，尤其是為了阻止俄羅斯的入侵行為。當時這位德國前總統表態稱：「為了自由，我們也可以受點凍」。

但從阿倫斯巴赫民意調查研究所最新的民調調查結果來看，大部分德國民眾如今並不認同前總統的這種說法。統計顯示，支持高克上述觀點的受訪民眾比例為24%，同時有59%的民眾反對德國前總統的觀點。

德國民眾的抵觸情緒，從一定程度上來說和他們目前自身的感受有關。無論是用天然氣、石油、集中供暖還是用木材取暖。遠遠超過一半的民眾都表示目前的取暖費用給他們帶來了「很強」或者「強」的負擔。其中最讓受訪民眾擔憂的取暖能源種類是石油，其次是天然氣。

買還是不買？這是個問題

正因如此，更多的受訪民眾支持繼續從俄羅斯購買能源的結果也就不會令人驚訝。民調機構提出了兩個觀點來試探德國民眾對俄羅斯能源禁購令的反應。第一個觀點是：「我認為德國應該立即停止從俄羅斯購買石油和天然氣。如果德國繼續從俄羅斯購買這些原材料，就會資助俄羅斯這個國家，並間接資助針對烏克蘭的戰爭，這是不可接受的。」

第二個觀點是：「當然，德國繼續從俄羅斯購買石油和天然氣是有問題的。然而，我們無法在短期內取代來自俄羅斯的能源供應而不出現瓶頸或進一步漲價。所以目前我們必須繼續從俄羅斯購買石油和天然氣。」

受訪民眾被要求回答更願意接受哪一個上述觀點。結果只有30%的民眾支持第一種觀點，也就是全面禁止從俄羅斯采購能源。57%的受眾支持第二種觀點，同時這也是目前德國聯邦政府的觀點。

在報道這一民調結果時，德國《法蘭克福匯報》寫道：「這樣的結果值得人深思。因為民眾對俄羅斯入侵烏克蘭的憤怒情緒是非常高漲的。在戰爭爆發前，也只有少數人對俄羅斯的立場表示理解。俄羅斯入侵後，約四分之三的受訪者感到受到俄羅斯行為的威脅。經濟制裁在原則上也得到了民眾的支持。然而，對能源供應穩定性的擔憂，以及可能不僅僅是烏克蘭戰爭已經對自己的錢包產生明顯影響的日常經驗，顯然讓大多數人在是否應該繼續從俄羅斯進口石油和天然氣的問題上，不願表明嚴厲立場。」

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